Wie bringe ich mein Geld in Sicherheit?! Wann ist der beste Zeitpunkt zum Kauf?

In einer Welt, die zunehmend von technologischen Innovationen und dem Streben nach nachhaltiger Entwicklung geprägt ist, gewinnen Rohstoffe eine immer bedeutendere Rolle. Die Nachfrage nach kritischen Materialien wie Lithium, Kupfer und Seltenen Erden steigt rasant, insbesondere im Kontext der E-Mobilität, erneuerbaren Energien und der Digitalisierung. Diese Entwicklungen stellen nicht nur eine Herausforderung für die Rohstoffversorgung dar, sondern eröffnen auch zahlreiche Chancen für Investoren und Unternehmen, die sich in diesem dynamischen Markt positionieren möchten.

Am 9. Mai 2025 findet im Rahmen der Invest Messe in Stuttgart die 12. Deutsche Rohstoffnacht statt. Diese Veranstaltung bringt hochkarätige Experten und Unternehmensführer zusammen, die wertvolle Einblicke in die aktuellen Trends und Herausforderungen der Rohstoffmärkte geben. Themen wie das anhaltende Silberdefizit, die steigende Nachfrage nach Gold und die Bedeutung von Uran für die zukünftige Energieversorgung stehen im Fokus. Die Deutsche Rohstoffnacht bietet somit eine Plattform, um sich über die drängendsten Fragen der Rohstoffwelt auszutauschen und die Weichen für zukünftige Investitionen zu stellen. Seien Sie dabei und sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket für diese spannende Veranstaltung!

Swiss Resource Capital AG wieder auf der Invest 2025

Die größte Veranstaltung im deutschsprachigen Raum rund um Anlagethemen findet dieses Jahr am 09. und 10. Mai auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt.

12. Deutsche Rohstoffnacht: Das dürfen Sie nicht verpassen

Mehr zum Thema Silber gibt es auf der Deutschen Rohstoffnacht, welche im Rahmen der Anlegermesse INVEST Stuttgart am 9. Mai 2025 um 18 Uhr auf dem Messegelände stattfindet.

Neben informativen Vorträgen mehrerer Edelmetallunternehmen referiert unter anderem auch der bekannte Bestsellerautor Marc Friedrich über die Verwerfungen an den Börsen und den damit verbundenen fulminanten Aufstieg von Gold & Silber.

Weiterhin ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle zu Gast und kann von interessierten Anlegern zu Investments in physische Edelmetalle befragt werden.

Das Highlight wird auch in diesem Jahr einmal mehr die Verlosung mehrerer hochwertiger Silber- und Goldmünzen bilden. Zudem werden die neuen Rohstoffreports der Swiss Resource Capital AG zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran vorgestellt und kostenfrei verteilt.

Der Besuch der Anlegermesse INVEST sowie der Deutschen Rohstoffnacht ist kostenlos, entsprechende Tickets können unter https://www.deutsche-rohstoffnacht.com/ angefordert werden. Da die Plätze für die Deutsche Rohstoffnacht jedoch begrenzt sind, sollten sich interessierte Anleger rasch ihre Tickets sichern.

