Neue strenge Regeln für Wohnmobile in Griechenland

ATHEN (dpa-AFX) - Die Freiheit, die viele mit ihrem Wohnmobil verbinden, wird in Griechenland künftig stark eingeschränkt. Die Behörden wollen konsequenter gegen Wildcampen vorgehen - ein neues Gesetz sieht zudem striktere Regeln vor, schreibt die Tageszeitung "Kathimerini". So ist es künftig verboten, mit dem Wohnmobil länger als 24 Stunden zu parken - es sei denn, man befindet sich auf einem Campingplatz oder einem Parkplatz, den die Gemeinde für Wohnmobile ausgewiesen hat.

Das Gesetz mit der Nummer 5170/2025 legt fest, dass das Aufstellen von Zelten oder das Abstellen von Wohnwagen an archäologischen Stätten, an Küstenstreifen, Stränden, Waldrändern, in Wäldern sowie allgemein in öffentlichen Bereichen für länger als 24 Stunden untersagt ist.