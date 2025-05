Nestlé mit positiver Überraschung – Discount-Strategien

Preiserhöhungen von durchschnittlich 2,1 Prozent infolge gestiegener Rohstoffpreise (insbesondere Kaffee und Kakao) haben Nestlé S.A. (CH0038863350) nach einer Vielzahl von enttäuschenden Quartalen wieder ein Wachstum oberhalb der Markterwartungen beschert: Der größte Nahrungs-mittelkonzern der Welt meldete vergangene Woche ein Umsatzplus von 2,8 Prozent. Gewinne meldet Nestlé zum ersten Quartal traditionell keine. Trotz einiger Herausforderungen, wie etwa in der Gesundheitssparte Health Science, sieht sich der Konzern auf Kurs bei der Umsetzung seiner neuen Wachstumsstrategie. Das Management kommuniziert erwartungsgemäß vorsichtig unveränderte Jahresziele: Da Nestlé direkt in den USA produziert, dürften etwaige Zölle den Konzern weniger heftig treffen als Wettbewerber (außer bei Nespresso-Kapseln), Einsparungen beim Konsum hingegen sehr wohl Auswirkungen zeigen. CEO Freixe will durch Verwaltungsabbau und Innovationen Einsparungen von 700 Mio. Schweizer Franken realisieren. Wer den defensiven Einstieg in den grundsätzlich defensiven Sektor sucht, könnte sich mit diesen Discount-Zertifikaten positionieren.

Wechselkursgesicherte Discount-Strategie mit 6 Prozent Puffer (September)