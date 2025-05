SAP mit Kurssprung nach Quartalsergebnis

Beim größten europäischen Software-Haus SAP (DE0007164600) brummt das Cloud-Geschäft und sorgt abermals für ein starkes Quartal. Mit den am vergangenen Dienstag gemeldeten Q1-Ergebnissen übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen: Die Umsätze im Cloud-Geschäft legten um 26 Prozent auf 4,99 Mrd. Euro zu, das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 58 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro (Schätzung: 2,24 Mrd. Euro). SAPs langfristige Nutzungsverträge für ERP-Software (Enterprise Ressource Planning), die von Firmenkunden in Buchhaltung, Beschaffung und Personalwesen eingesetzt wird, führen zu stabilen Cash Flows: Laut CEO Klein machen wiederkehrende Einnahmen ca. 86 Prozent des Umsatzes aus, was SAP bislang vor wirtschaftlichen Turbulenzen im wichtigsten Markt USA geschützt habe; allerdings habe sich das Wachstum im Abo-Business bereits verlangsamt.

Discount-Strategie mit 8,7 Prozent Puffer (September)