Solactive Digital Twins Index Tracker von SG

Digital Twins (digitale Zwillinge) sind laut Fraunhofer Institut virtuelle Repräsentationen von physischen Objekten oder Prozessen, die eingesetzt werden, wenn Unternehmen ihre Produkte oder Systeme über den ganzen Lebenszyklus hinweg beobachten, analysieren, simulieren und optimieren möchten. Dazu werden von realen Objekten oder Prozessen kontinuierlich Modelle, Informationen und Daten in Echtzeit erhoben, welche es erlauben, Einblicke in den Zustand und das Verhalten zu erhalten. Unternehmen erleichtert dies Planungen zu erleichtern und Entscheidungsfindungen – zudem ist es günstiger und schneller, als mit realen Produkten oder Prozessen zu simulieren. Die SG bietet Anlegern mit einem Open-End-Zertifikat mit der ISIN DE000SX1CRD2 auf den Solactive Digital Twins Index CNTR die Möglichkeit, in die Unternehmen zu investieren, die als Technologie-Anbieter auftreten.

17, maximal 20 internationale Unternehmen