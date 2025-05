DIE REGIERUNG DER MALEDIVEN UND MBS GLOBAL INVESTMENTS STELLEN 8,8 MILLIARDEN UD-DOLLAR FÜR DIE SCHAFFUNG DES MALDIVES INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE BEREIT Die Regierung der Malediven und MBS Global Investments planen die Errichtung eines 8,8 Milliarden US-Dollar teuren Maldives International Financial Centre (MIFC) - einer vollständig nachhaltigen Finanzfreizone in Malé, Malediven, die speziell dafür …