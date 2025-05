Walmart: Vom Wachstumswunder zum Sorgenkind

Doch das einstige Rennpferd wandelte sich zuletzt zum müden Ackergaul. Wuchs der heutige Einzelhandelsgigant in den 1970er und 1980er Jahren noch um teilweise 30 Prozent p.a., ist der Markt inzwischen gesättigt und neue Wettbewerber wie Costco machen dem Unternehmen das Leben schwer. In den letzten zehn Jahren lag das Umsatzwachstum im Schnitt nur noch bei überschaubaren 3,4 Prozent pro Jahr. Das dürfte sogar noch unterhalb der Inflation für Lebensmittel liegen.

Obwohl Walmart also nicht mehr wächst, liegt das KGV noch bei über 30. Da das Geschäft relativ vorhersehbar ist und auch in Rezessionen nicht allzu sehr leidet, war ein solcher Multiplikator vertretbar, solange die langfristigen Zinsen bei 2 Prozent oder 3 Prozent lagen. Inzwischen muss Walmart jedoch mit Zinsen von 4 Prozent bis 5 Prozent am langen Ende konkurrieren. Ein hohes KGV lässt sich also nur durch zukünftiges Wachstum rechtfertigen, was aber nicht absehbar ist.

Als weiteres Problem für Walmart könnte sich ein China-Klumpenrisiko erweisen. So bestehen etwa 25 Prozent der feilgebotenen Waren in den Walmart-Regalen aus Chinaimporten, die durch Donald Trumps Zollpolitik gefährdet sind. Im Onlinehandel, wo die Lebensmittel eine geringere Rolle spielen, sind es sogar über 70 Prozent. Die Nettomarge von 2,9 Prozent lässt aber keinen Spielraum für zusätzliche Abgaben oder die Substitution Chinas durch andere und damit hochpreisigere Lieferanten. Angesichts der hohen Bewertung, des schwachen Wachstums und der Risiken, denen keine besondere Fantasie gegenübersteht, empfehlen wir die Aktie zum Verkauf.

Gastautor: Thomas Steinhauser

Neugierig geworden? Den kompletten und viele weitere Artikel lesen Sie im neuen Smart Investor 05/2025.