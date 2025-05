Chips im Aufwind: Wie Tech-Konzerne von der nächsten Welle profitieren

Der komplexe Herstellungsprozess Nvidia wurde durch das Design und die Entwicklung der schnellsten und fortschrittlichsten Computerchips zum Börsenstar. Produziert werden die Winzlinge aus Silizium zum größten Teil in den Hallen von Taiwan Semiconductor (TSMC) – wir stellten das Unternehmen zuletzt in Ausgabe 2/2025 vor. Doch auch oder gerade der Weltmarktführer ist bei dem Fertigungsprozess, der selbst für den Bau einer Hauptplatine eines handelsüblichen PCs rund 1.000 Produktionsschritte und drei Monate Zeit erfordert, auf eine Reihe von hoch spezialisierten Zulieferern angewiesen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR!

Ohne die Japaner läuft nichts

Ihren Ausgang nimmt die Chipproduktion auf Siliziumscheiben. Die sogenannten Wafer sind hauchdünne Scheiben aus ultrareinem Silizium mit einem Durchmesser von 20 bis 30 Zentimetern. Der japanische Konzern Shin-Etsu Chemical ist der größte Produzent dieser Wafer. Daneben stellt Shin-Etsu auch zahlreiche weitere Chemikalien her, mit denen die halbfertigen Chips im Zuge der fast 1.000 Arbeitsschritte immer wieder behandelt werden müssen.

Weiterverarbeitet, aufbereitet und poliert werden die Siliziumscheiben dann von den Maschinen des Nachbarn Tokyo Electron. Dieser Konzern ist einer der größten und wichtigsten Zulieferer für Firmen wie TSMC. Ebenso wie Shin-Etsu ist Tokyo Electron Marktführer und bei einigen Spezialmaschinen auch der einzige Anbieter. Dies macht sich entsprechend bei den Kennziffern des Unternehmens bemerkbar. So weist das Unternehmen eine Eigenkapitalrendite von 30 Prozent und eine Nettogewinnmarge von über 20 Prozent auf.

Die teuersten Maschinen der Welt

Die Lithografiemaschinen der niederländischen ASML sind die teuersten in Serie gefertigten Maschinen der Welt: Die aus mehreren 100.000 Einzelteilen gefertigten und die Größe eines Omnibusses erreichenden Riesen kosten derzeit über 100 Millionen US-Dollar. Der Preis der Modelle der nächsten Generation soll sogar bei bis zu 400 Millionen US-Dollar liegen. Doch was macht eine Lithografiemaschine? Sie bündelt ultraviolettes Licht, schießt es durch mehrere Masken und brennt damit praktisch winzige Transistoren in die Siliziumscheiben. Da Chips mit der Größe eines Maikäfers bis zu 100 Millirden Transistoren enthalten, muss die Lithografiemaschine sehr exakt arbeiten. Laut Herstellers ist der Laserstrahl so präzise, dass er rein rechnerisch einen Golfball auf dem Mond treffen könnte. Ihre marktbeherrschende Stellung machte ASML nach der Abspaltung von Philips zeitweise zum teuersten Unternehmen Europas. Die Trumpfkarte von ASML ist das gute Management tausender handverlesener Zulieferer, zu denen auch die deutschen Firmen Trumpf für Laser und ZEISS für Linsen gehören. Branchenbeobachter sehen erhebliche Markteintrittsbarrieren und halten es für unwahrscheinlich, dass das Quasimonopol von ASML in absehbarer Zeit angegriffen werden kann.

Zugeschnitten und verpackt

Sind die Wafer in mehreren Schichten übereinander von den Lithografiemaschinen "bedruckt", werden sie gereinigt, zugeschnitten und geprüft. Zu den Marktführern für Beschichtungs- und Reinigungssysteme zählt dabei die Firma SCREEN aus dem japanischen Kyoto. Neben Produkten zur Halbleiterfertigung stellt Screen aber auch Anlagen zur Produktion von Flachbildschirmen und Smartphone-Displays her. Haben die Chips den monatelangen Produktionsprozess durchlaufen, werden sie von automatisierten Elektronenmikroskopen auf Fehler untersucht. Diese Testsysteme werden von der in Tokyo beheimateten Advantest produziert.

Gesunde Unternehmen zum Discount

Alle vorgestellten Unternehmen weisen Nettomargen von über 20 Prozent und eine überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrentabilität auf. Im Schnitt der letzten zehn Jahre sind die Unternehmen um 15 Prozent pro Jahr gewachsen. Außer ASML …

Gastautor: Thomas Steinhauser

Neugierig geworden? Den kompletten und viele weitere Artikel lesen Sie im neuen Smart Investor 04/2025.