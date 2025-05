137. Canton Fair wirft ein größeres Netz für Hersteller von Fischereibedarf aus

Auf der 137th Canton Fair, die vom 1. bis 5. Mai 2025 stattfand, entdeckten die Einkäufer in der Abteilung für Sports, Travel, and Recreation Products weit mehr als nur herkömmliche Ausrüstung. Das Angebot reichte von einfachen Angelruten in allen Preisklassen bis hin zu fortschrittlichen elektronischen Schwimmern und Spezialgeräten für neue Kategorien wie Hochsee- und Eisfischen. Die Botschaft war klar: Beim modernen Angeln geht es um Präzision, Innovation und ein ausgefeiltes Outdoor-Erlebnis.

GUANGZHOU, China, 5. Mai 2025 /PRNewswire/ -- In einer Zeit, in der Nischenhobbys schnell in den Mainstream eindringen, durchlaufen einst als traditionell angesehene Branchen einen raschen und bedeutenden Wandel. Die Fischerei, die lange Zeit mit gemütlichen Ausflügen älterer Generationen in Verbindung gebracht wurde, hat sich zu einem dynamischen, technologiebasierten Sektor entwickelt. Dieser Wandel veranlasst immer mehr Hersteller dazu, über die spezialisierten Berufsfischerkreise hinauszugehen und eine breitere Verbraucherbasis anzusprechen. Für viele ist die China Import and Export Fair (Canton Fair) das Tor zu neuen Märkten und globalen Käufern geworden.

Taizhou Source One International Co., Ltd. ist ein Beispiel für diese Entwicklung. Das Unternehmen stellte eine Reihe von Produkten für das Eisfischen vor, darunter elektrische Eisbohrer, die in Sekundenschnelle saubere Löcher bohren können, selbst in rauen Umgebungen unter Null Grad. Diese Innovation steigert sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit und macht das Eisangeln für alle Interessierten leichter zugänglich. „Unsere Eisangelschnur ist in den USA, Kanada und Russland bereits sehr beliebt", sagt Stella Wang, Sales Manager bei Source One. „Jetzt wollen wir in den nordeuropäischen Markt einsteigen, und die Canton Fair ist eine Plattform für solche Gelegenheiten."

Auch Fujian Doofar Outdoor Sporting Goods Co., Ltd., ein Hersteller von Yachten und Wassersportausrüstung, reitet auf der Welle des Angelbooms. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf Angelkajaks, von denen zwei Modelle auf der Messe vorgestellt werden: ein robustes Hartschalenkajak und eine aufblasbare Version mit Tretantrieb. Beide bieten vereinfachte Lenk- und Sitzsysteme, die eine mühelose Nutzung ermöglichen. „Angeln sollte Spaß machen und nicht kompliziert sein", sagt Verkaufsleiter Daniel Shen. „Während unsere Hauptmärkte die USA und Australien sind, ermöglicht uns die Canton Fair, mit einem breiteren Kundenstamm und hochkarätigen Käufern in Kontakt zu treten, was uns hilft, neue Regionen zu erschließen".

Guangdong Boatman Electronics Co., Ltd gab auf dieser Messe sein Debüt auf der Canton Fair. Das Unternehmen konzentrierte sich traditionell auf den europäischen Markt und nahm in der Regel an spezialisierten Fischereifachmessen teil. Mit dem Ziel, in die Länder der Belt and Road Initiative zu expandieren, nutzt Boatman die Messe, um Vertriebspartner in aufstrebenden Regionen zu erreichen. Die vorgestellten Produkte, eine Reihe von Köderbooten, haben gezeigt, wie gut die Messe Nischeninnovationen hervorhebt. Bereits am ersten Tag zog das Produkt Dutzende von Käufern an und führte zu Musteranfragen von Kunden in Deutschland, Australien und Mauritius.

Da Nischenprodukte weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnen, hat sich die Canton Fair als leistungsfähige Plattform für Hersteller erwiesen, die über die traditionellen Grenzen hinaus wachsen wollen. Indem sie Marken mit einem breiten Spektrum von internationalen Käufern zusammenbringt, hilft die Messe aufstrebenden Segmenten wie moderner Angelausrüstung, neue Käufer zu finden, neue Märkte zu erschließen und sich in der sich entwickelnden Landschaft der globalen Verbrauchernachfrage zurechtzufinden.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2679054/image_969985_35585631.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/137-canton-fair-wirft-ein-groWeres-netz-fur-hersteller-von-fischereibedarf-aus-302445506.html