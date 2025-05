NEUES KURSZIEL: Renk, Novo Nordisk, Übernahmekandidat BioNxt Solutions

Analysten heben das Kursziel für die Aktie von Renk deutlich an. Allerdings laufen sie dem Kurs eher hinterher. Spannend dürfte es bei Renk am 15. Mai werden, dann wird über frische Zahlen und ein hoffentlich prall gefülltes Orderbuch berichtet. Interessant ist derzeit die Aktie von BioNxt Solutions. Bei der Entwicklung des Hauptprodukts zur leichteren Behandlung von Multipler Sklerose beginnt bald die klinische Studie. Die Aktie ist günstig und ein heißer Übernahmekandidat. Vielleicht für Novo Nordisk? Mit einer vereinfachten Einnahme könnten die Dänen den Absatz von Ozempic nochmals beschleunigen und vielleicht sogar Kosten sparen. Die Aktie arbeitet an einem Boden und Analysten raten zum Kauf.Lesen sie den Artikel hier weiter