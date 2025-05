Biontech berichtet über Start ins neue Geschäftsjahr

Comirnaty2022 schrieb gestern 10:52

Die Quartalszahlen sind hier in der Vergangenheit in den meisten Fällen erheblich besser ausgefallen als es der Konsens der Analystenschätzungen prognostiziert hat.Das Problem liegt hier aber nicht an mangelnder Intelligenz der Analysten,sondern viel mehr am mangelnden Interesse an einer dauerhaften Auseinandersetzung der Analysten mit dem Unternehmen. Die Schätzungen,die in diese Prognosen einfließen, sind teilweise vor über einem Jahr entstanden und können daher auch gar nicht zutreffen.



Das weitaus größere Interesse der Leser dürfte aber nicht an der Treffgenauigkeit der Analysten bestehen, sondern an der Reaktion des Aktienmarktes. Hier kann niemand seriöse Prognosen erstellen,dennoch führten „earnings beats“ nur in wenigen Ausnahmefällen zu einer Rallye.



Wichtiger als bessere Umsatzzahlen aus dem abgelaufenen Quartal für etwaige (kurzfristige) Marktreaktionen ist die Umsatzprognose des Unternehmens für das gesamte Geschäftsjahr. Hier dürften uns aufgrund der schon bekannten Pfizer-Quartalsergebnisse keine großen Überraschungen erwarten.



Mein persönlicher Interessensschwerpunkt liegt bei der anstehenden wichtigen Onkologiekonferenz ASCO vom 30.05-02.06.2025 in Chicago.



Hier stehen wichtige Präsentationen an,die nach meiner bescheidenen Meinung weitaus größere Auswirkungen auf den Aktienkurs haben werden als die Bekanntgabe der Quartalszahlen heute. Der Unternehmensvorstand wird sich hierzu bei der anstehenden Pressemitteilung und Konferenz sicherlich näher äußern.

Hier vorweg eine Auflistung der anstehenden Präsentationen. Die Präsentationen I-III sollten dabei im Fokus des Interesses stehen.



ASCO- anstehende BioNTech-Präsentationen



I. A global phase III, double-blind, randomized trial of BNT327/PM8002 plus chemotherapy (chemo) compared to atezolizumab plus chemo in patients (pts) with first-line (1L) extensive-stage small cell lung cancer (ES-SCLC):

https://meetings.asco.org/2025-asco-annual-meeting/16384?presentation=252474%23252474



II. A global phase 2/3, randomized, open-label trial of BNT327/PM8002 in combination with chemotherapy (chemo) in first-line (1L) non-small cell lung cancer (NSCLC).



https://meetings.asco.org/2025-asco-annual-meeting/16387?presentation=252582%23252582



III. First-in-human phase I/II trial evaluating BNT142, a first-in-class mRNA encoded, bispecific antibody targeting Claudin 6 (CLDN6) and CD3, in patients (pts) with CLDN6-positive advanced solid tumors.



https://meetings.asco.org/2025-asco-annual-meeting/16350?presentation=244343%23244343



IV. Gotistobart in combination with pembrolizumab in patients with advanced melanoma who have progressed on PD-1 inhibitors with or without CTLA-4 inhibitors.



https://meetings.asco.org/2025-asco-annual-meeting/16392?presentation=246597%23246597



V. Phase 1 study of gotistobart (BNT316/ONC-392) in combination with lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan (Lu 177) in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC).



https://meetings.asco.org/2025-asco-annual-meeting/16366?presentation=246360%23246360



VI. DB‑1311/BNT324 (a novel B7H3 ADC) in patients with heavily pretreated castrate-resistant prostate cancer (CRPC).



https://meetings.asco.org/2025-asco-annual-meeting/16364?presentation=243853%23243853