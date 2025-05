Gold–Rekordjagd vorbei Wie tief fällt der Goldpreis? Es ist gerade einmal vier Wochen her, dass der Goldpreis nach seinem furiosen Anstieg bis auf 3.167 US-Dollar im Zuge der einbrechenden Aktienmärkte am 3. April einen scharfen Rücksetzer vollzog. Dieser gesunde Rücksetzer wurde jedoch nur über den Preis und nicht über die Zeit gespielt, so dass bereits am 7. April mit Tiefstkursen um 2.955 US-Dollar (-6,7 %) das Tief gesehen wurde.