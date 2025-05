Deutschland auf Rang zehn

MÜNCHEN/KÖLN (dpa-AFX) - Nordeuropa ist nach einer Studie des IW Köln in einem Vergleich 34 entwickelter Staaten die Weltregion, in der es am gerechtesten zugeht. In der neuen Ausgabe des "Gerechtigkeitsindex" belegen Norwegen, Schweden und Dänemark die ersten drei Plätze, gefolgt von Island und Finnland. Deutschland liegt in dem Vergleich hinter Österreich und vor der Schweiz auf Platz zehn, womit die deutschsprachigen Länder sehr nah beieinander im vorderen Mittelfeld rangieren. Auf dem letzten Platz landete die Türkei, auch Japan und die USA sind auf den Plätzen 29 und 30 in der Schlussgruppe. Auftraggeber war die Stiftung Familienunternehmen in München, die die Untersuchung veröffentlichte.

Sechs Kategorien der Gerechtigkeit