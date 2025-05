UBS hebt Ziel für Rheinmetall auf 1840 Euro - 'Buy'

Kwerdenker schrieb 30.04.25, 12:28

Ich stimme dir grundsätzlich zu, dem ersten Satz jedoch nicht! Die amerikanische Rüstungsindustrie wird noch über Jahre unter dem Vertrauensverlust leiden, den ein Präsident Trump geschaffen und verstärkt hat. Will sagen: In Verbindung mit Rheinmetall vergrößern sich die Chancen auf Erfolge für LM in Europa sehr substantiell, weil die Vertriebskompetenz und das Vertrauen in die Redlichkeit des deutschen Partners ein extrem wichtiges Pfund für die Abnehmer sein werden.



Für RHM wiederum sehe ich extrem gute Chancen, das Angebot des Konzerns in einen zukunftsträchtigen Teilmarkt hinein zu entwickeln, was einerseits Cross Selling Effekte im Markt nutzt und andererseits einen hochinteressanten Zugewinn von Know-how und Fertigungskompetenz in einem Wachstumssegment mit sich bringt.



Papperger hat wieder einmal geliefert - und zwar vom Feinsten.