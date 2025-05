UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Hauptfrage nach den starken Quartalszahlen sei, warum Microsofts Clouddienst Azure so viel besser abgeschnitten habe als Amazons AWS und Google Cloud, schrieb Analyst Karl Keirstead in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Microsoft selbst sehe den Erfolg im Kerngeschäft abseits Künstlicher Intelligenz. Keirstad geht aber davon aus, dass Kunden, die wegen KI-Services zu Azure griffen, obendrein auch die klassischen Funktionen nutzten./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 02:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2025 / 02:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 435,3USD auf Nasdaq (03. Mai 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m