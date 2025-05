DAX über 23.000 Punkten – April-Korrektur gesund und vergessen

Die Unternehmenslandschaft ist in den USA wie auch hierzulande widerstandsfähig genug, um sich auf die neuen, schwierigen politischen Rahmenbedingungen einzustellen. Eine hohe Resilienz der Unternehmen weist dem DAX den weiteren Weg nach oben.

Donald Trump bekommt seine Deals, Unternehmen verkünden Milliardeninvestitionen in den USA. Bei den Privatanlegern sehen wir eine zunehmende Angst, den Bullenmarkt zu verpassen, während sich Fondsmanager mit hohen Investitionsquoten in ihrer unverändert bullischen Einschätzung bestärkt sehen. Rückblickend war der Einbruch der Kurse im DAX im April eine normale Korrektur in einem intakten Bullenmarkt.