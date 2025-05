DAX beschleunigt Rallye merklich

Besonders ein solider US-Arbeitsmarkt hat die Börsen in den letzten Stunden merklich angefeuert, dabei outperformt der europäische Aktienmarkt eindeutig im Vergleich zu den Indizes auf dem amerikanischen Kontinent. Ein weiterer Stimmungsaufheller waren Aussagen der Regierung in Peking über mögliche Verhandlungen zur Beilegung der aktuellen Handelsstreitigkeiten mit den USA. Doch Donald Trumps Zollpolitik könnte schon bald deutliche Bremsspuren in der US-Wirtschaft hinterlassen und folglich auch auf die Laune der Investoren hierzulande drücken. Aber erst im zweiten Quartal dürften die Auswirkungen der US-Wirtschaftspolitik in greifbaren Zahlen voll durchschlagen und zu einer gesunden Konsolidierung der seit nunmehr Anfang April andauernden Kursrallye führen. Vorläufig wird dem DAX aber ein baldiger Test der Rekordstände von 23.476 Punkten zugetraut, erst an dieser Stelle wird sich die nächste Kursbewegung zeigen. Investierte Anleger ziehen ihre Stopps nun merklich nach. Dennoch käme noch ein Long-Investment über einen entsprechend stark gehebelten Call-Optionsschein infrage, der gleich im Anschluss vorgestellt wird. Unterstützungen findet der DAX aktuell am Freitagstief von 22.764 Punkten und darunter im Bereich von 22.520 Zählern vor. Spätestens um 22.320 Punkten sollte das Barometer wieder zur Oberseite abdrehen und seine Kursrallye entsprechend fortsetzen. Anderenfalls müssten Abschläge zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 21.868 Punkten zwingend eingeplant werden. Hinweise für eine dortige Entwicklung liegen derzeit nicht vor, Käufer geben auf dem Frankfurter Parkett ganz klar den Ton an.

Aktuelle Lage