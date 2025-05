Boeing an Schaltstelle angelangt

Um die US-Grenzen noch besser zu schützen und einer chinesischen Aggression im Indo-Pazifik-Raum entgegenzukommen, plant die US-Regierung eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben ohne Bereinigung der Inflation um 13 Prozent. Das Heimatschutzministerium soll sogar 65 Prozent mehr Mittel erhalten, wovon einschlägige US-Hersteller von Rüstungsgütern und dem ganzen Equipment drumherum profitieren dürften. Hierzu zählt auch das im Zivil- und Rüstungssektor tätige Unternehmen Boeing.

Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt das Papier seit einem erfolgreichen Test der mittel- bis langfristigen Horizontalunterstützung von rund 125,00 US-Dollar eine steile Erholungsbewegung, die vor wenigen Wochen an dieser Stelle bereits angepriesen wurde und Aufwärtspotenzial in den Widerstandsbereich um 185,26 US-Dollar entfaltet hat. Nun notiert das Papier zudem noch an einem kurzfristigen Abwärtstrend und der für eine Rallye notwendigen Schaltmarke. Ein Wochenschlusskurs über dem Niveau von mindestens 188,50 US-Dollar sollte demnach die nächste Rallyestufe mit einem Ziel bei 199,50 US-Dollar und darüber 209,80 US-Dollar zünden. Auf der Unterseite ist der Wert vergleichsweise gut durch die Unterstützung um 177,63 US-Dollar und darunter die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 und 170,00 US-Dollar abgesichert. Erst darunter dürfte sich ein Kurslückenschluss mit entsprechendem Korrekturpotenzial auf 163,09 US-Dollar bemerkbar machen.