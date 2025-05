MTU Aero Engines steuert Rekordhoch an

Ende April musste MTU noch seine Umsatzprognose wegen des schwächelnden US-Dollar senken, da in Luft- und Raumfahrtgeschäft gewöhnlich in US-Dollar abgerechnet wird und sich der schwächere Greenback entsprechend negativ auf die Bilanz des Unternehmens auswirkt. Bei der aktuellen Kursentwicklung von EUR/USD dürfte sich daher zuletzt wenig geändert haben. Am 6. Mai legt der Triebwerkshersteller übrigens seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor, punktet aber von einem soliden Cashflow und operativ robustem Geschäft.

Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt die Aktie fortwährend in einem seit Mitte September 2023 bestehenden Aufwärtstrend, innerhalb dessen es noch Anfang März gelang, ein Rekordstand von 356,00 Euro zu markieren. Selbst der kurzzeitige Kurseinbruch Anfang letzten Monats führte zu keinem Trendbruch und wurde auf Wochenbasis sauber aufgefangen. Die außergewöhnlich hohe Aufwärtsdynamik könnte in der aktuellen Konstellation nach einem erfolgreichen Ausbruch über eine etwas größere Barriere um 308,40 Euro geradewegs an die Bestmarke von 356,00 Euro aufwärts führen und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Mit erhöhter Volatilität ist allerdings um den Tag der Bilanzveröffentlichung zu rechnen. Auf der Unterseite ist der Wert vorläufig um 308,40 Euro vergleichsweise gut abgesichert, eine weitere Unterstützung findet das Wertpapier um den 50-Wochen-Durchschnitt bei 291,40 Euro vor.