JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Dank der Aussagen über ein stabiles Transatlantik-Geschäft seien die Quartalszahlen der Fluggesellschaft positiv aufgenommen worden, schrieb Analyst Harry Gowers in einem am Montag vorliegenden Rückblick. Dazu dürften der Rückenwind durch die für 2025 angenommenen, niedrigeren Treibstoffkosten sowie der schwache US-Dollar die Umsatzrisiken kompensieren./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 18:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,40 % und einem Kurs von 8,114EUR auf Tradegate (02. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m