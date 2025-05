Shell erwägt Mega-Übernahme von BP!

Dem Bericht zufolge befindet sich Shell in ersten Gesprächen mit Beratern, um die finanzielle und strategische Machbarkeit einer Fusion mit BP auszuloten. Dabei handelt es sich um Vorüberlegungen, ein formelles Angebot wurde bislang nicht abgegeben. Entscheidend könnte sein, ob der Aktienkurs von BP weiter fällt oder das Unternehmen Bereitschaft signalisiert, sich einem Zusammenschluss nicht zu verschließen.

BP hat in den vergangenen zwölf Monaten fast 30 Prozent an Börsenwert verloren und wird aktuell nur noch mit rund 68 Milliarden US-Dollar bewertet – weniger als die Hälfte von Shells 175,9 Milliarden US-Dollar.

Aktuell notiert die BP-Aktie 4,26 Prozent im Minus bei 4,29 Euro, während die Shell Aktie bei 29,12 Euro notiert und damit 1,6 Prozent im Minus liegt (Stand: Montag, 8:00 Uhr MESZ).

Ein Deal von historischer Dimension

Eine Fusion wäre eine der größten Transaktionen in der Geschichte der Ölindustrie. Shell und BP, beide mit Wurzeln im Vereinigten Königreich, waren jahrzehntelang direkte Wettbewerber mit globaler Reichweite. Während Shell unter CEO Wael Sawan zuletzt stark in fossile Energien reinvestierte, steckt BP in einem strategischen Umbruch.

BP im Umbau

BP hat in den letzten Jahren versucht, sich als klimabewusster Energiekonzern neu zu positionieren. Ex-CEO Bernard Looney forcierte eine Neuausrichtung auf Erneuerbare. Unter seinem Nachfolger Murray Auchincloss wurde dieser Kurs jedoch im Februar korrigiert: Fokus auf klassische Ölgeschäfte, Veräußerung von Vermögenswerten und reduzierte Aktienrückkäufe lauten nun die Stichworte.

Außerdem lasten externe Faktoren auf BP. Der Preis für Brent-Rohöl ist zwischenzeitlich sogar unter 60 US-Dollar pro Barrel gefallen. Zusätzlich setzt ein steigendes Angebot durch OPEC+ und globale Konjunktursorgen BP unter Druck. Dem nicht genug hat der aktivistische Investor Elliott Investment Management kürzlich eine 5-Prozent-Beteiligung an BP bekannt gegeben und fordert radikale Maßnahmen zur Wertsteigerung – einschließlich möglicher Fusionsszenarien.

Shells Weg: Fokussierung statt Expansion um jeden Preis

Shell-CEO Wael Sawan hat unterdessen klare Prioritäten gesetzt: Kosten senken, nicht rentable Bereiche im Bereich erneuerbare Energien abbauen und das klassische Öl- und Gasgeschäft stärken. Während Shell gegenüber US-Konkurrenten wie Chevron und ExxonMobil leicht besser performt, bleibt die Bewertung moderat.

Sawan machte in einer Analystenkonferenz deutlich, dass größere Deals nur dann in Frage kämen, wenn sie "starke Renditen und freien Cashflow pro Aktie" generieren.

Shell hat bereits in diesem Jahr durch den Zukauf des LNG-Händlers Pavilion Energy seinen strategischen Fokus unter Beweis gestellt.

Ein Zusammenschluss mit BP würde Shells Position insbesondere auf dem US-Markt deutlich stärken. Dort hatte sich der Konzern 2021 aus der ertragreichen Permian Basin zurückgezogen. Eine Megafusion wäre wohl größer als Shells 50-Milliarden-US-Dollar-Kauf von BG Group im Jahr 2016.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion