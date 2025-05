Ölpreise fallen deutlich zurück nach erneuter Förderausweitung

Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Partner (OPEC+) haben ihre Fördermengen zum zweiten Mal in Folge überraschend stark ausgeweitet und damit eine Talfahrt der Ölpreise ausgelöst.

Die Entscheidung, die während einer Videokonferenz am Samstag getroffen wurde, kommt inmitten wachsender Spannungen innerhalb des Kartells. Marktbeobachter führen die Maßnahme auf die Unzufriedenheit Saudi-Arabiens mit der anhaltenden Überproduktion einiger Mitglieder wie Kasachstan und Irak zurück. Letzteres hatte im März seine Produktionsziele laut OPEC-Daten um 422.000 Barrel pro Tag überschritten.

Die Marktreaktion ließ nicht lange auf sich warten: Sowohl US-Rohöl der Sorte WTI als auch Brent-Öl verloren am frühen Montag deutlich an Wert. Brent fiel zuletzt (08:30 Uhr) um 3,3 Prozent auf 59,26 US-Dollar je Barrel – der niedrigste Stand seit Anfang April. Die US-Sorte WTI notierte bei etwa 56,17 US-Dollar, was einem Rückgang von 3,6 Prozent entspricht. Seit Jahresbeginn haben beide Benchmarks mehr als 20 Prozent eingebüßt.

Analysten sehen in der Kehrtwende der OPEC+ vor allem eine strategische Neuausrichtung des saudischen Energieministers Abdulaziz bin Salman, der bisher für eine eher vorsichtige Förderpolitik stand. Die zunehmende Nähe zu US-Präsident Donald Trump und dessen Forderung nach niedrigeren Ölpreisen könnten dabei ebenfalls eine Rolle spielen. Trump plant noch in diesem Monat eine Reise in den Nahen Osten.

Länder wie Kasachstan verweisen darauf, dass sie kaum Einfluss darauf hätten, welche Menge Öl private Unternehmen wie Chevron oder Eni in ihren kasachischen Projekten fördern. Das Land habe es allerdings auch nicht versucht, mit den Konzernen darüber zu reden, wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Krise berichtete.

Die Aussicht auf ein Überangebot verstärkt Sorgen über eine mögliche Rezession, die sich durch steigende Zölle infolge der aktuellen US-Handelspolitik noch verschärfen könnte. Bereits im April verzeichnete der Ölmarkt laut Analysten den größten monatlichen Preisverlust seit 2021. Investitionen in Exploration und Förderung dürften laut Branchenvertretern wie Baker-Hughes-Chef Lorenzo Simonelli unter diesen Bedingungen weiter zurückgehen.

Trotz der strategischen Neuausrichtung ist unklar, ob die Maßnahme innerhalb der OPEC+ den gewünschten disziplinierenden Effekt auf die überproduzierenden Länder haben wird. Die nächste Entscheidung über die Förderpolitik steht für den 1. Juni an. Beobachter halten es für möglich, dass die Gruppe ihre freiwilligen Kürzungen bis Oktober vollständig aufhebt, sollte sich die aktuelle Linie fortsetzen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

