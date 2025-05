Aktien Asien/Pazifik Feiertage in Japan, Südkorea und China An den wichtigsten asiatisch-pazifischen Aktienmärkten isst am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden. Dies gilt für Tokio, Seoul, Peking und die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 verlor …