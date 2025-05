Rheinmetall: Tradegate glüht – Kursziel erhöht!

Die Aktien von Rheinmetall könnten am Montag weiter auf Rekordkurs bleiben. Angetrieben wird der Rüstungswert nicht nur durch auffällig hohe Handelsumsätze auf Tradegate, sondern auch durch einen positiven Analystenkommentar von der UBS. Die Schweizer Großbank hat ihr Kursziel für Rheinmetall von 1600 auf 1840 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Auch Jefferies hob kürzlich das Kursziel von 1700 auf 1880 Euro an. Analystin Chloe Lemarie sieht in Rheinmetall weiterhin ihren "bevorzugten Wert im Rüstungsbereich" und erhöhte ihre Bewertungsmultiplikatoren. Die Branche sei zunehmend attraktiv als sichere Anlage, ihr Bewertungszeitraum reicht nun bis 2028.

Ein weiterer Impuls kommt von der intensivierten Zusammenarbeit mit dem US-Rüstungskonzern Lockheed Martin. Beide Unternehmen wollen ein europäisches Kompetenzzentrum für Raketen und Flugkörper aufbauen. "Durch die Kombination der umfassenden Expertise von Rheinmetall mit den fortschrittlichen Raketentechnologien von Lockheed Martin schaffen wir eine starke Grundlage, um den sich wandelnden Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden", sagte Lockheed-Manager Ray Piselli vergangene Woche. Auch Rheinmetall-Chef Armin Papperger unterstrich die Bedeutung: "Im wachsenden europäischen Markt wollen wir mit Raketen und Flugkörpern, bei denen wir einen erheblichen Bedarf sehen, eine bedeutende Rolle spielen."

Das Zentrum soll unter Leitung von Rheinmetall in Deutschland entstehen. Die Genehmigung durch die US- und die deutsche Regierung steht noch aus. Beide Konzerne arbeiten bereits beim F-35A-Kampfflugzeug zusammen; ab Juli soll Rheinmetall in NRW Rumpfteile produzieren. Zudem entwickeln die Partner ein Mehrfachraketenwerfer-System, das künftig von der Bundeswehr eingesetzt werden könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





