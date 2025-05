Volumina könnten weiter erodieren!

Im Jahr 2024 machte die Mercedes-Benz Group 16,4 % ihres weltweiten Pkw-Absatzes und 12,2 % ihres weltweiten Van-Absatzes in den USA. Trotz Herausforderungen wie den US-Zöllen bleibt der amerikanische Markt ein zentraler Wachstumsfaktor für das Unternehmen. Die Autohersteller müssen jedoch noch immer mit einer Zollbelastung von 2.000 bis 12.000 Dollar pro Fahrzeug rechnen, obwohl das Weiße Haus die Handelszölle auf importierte Autoteile abmildern will. Bei importierten Fahrzeugen, einschließlich Luxus-SUVs, einigen Elektrofahrzeugen und anderen in Europa und Asien montierten Fahrzeugen wie dem G-Wagon von Mercedes, könnten die Mehrkosten jedoch auf 10.000 bis 12.000 US-Dollar steigen. Auch im größten Automarkt China läuft es für Mercedes nicht mehr rund. Im ersten Quartal 2025 sank der Absatz von Mercedes-Benz-Pkw in China um 10 %.

Der Aktienkurs der Mercedes-Benz Group (MBG) hat sich nach dem scharfen Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise wieder auf höherem Niveau etabliert. Notierte das Papier im Tief am 19. März 2020 noch bei 17,45 Euro, hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Um die Verhältnismäßigkeit zu betrachten, wurde das All-Time-High am 7. Mai 1998 bei 92,11 Euro markiert. Anfang April 2024 scheiterte der Kursverlauf erneut am Widerstand rund um das Niveau bei 75,89 Euro. In weiterer Folge hat sich eine Abwärtssequenz gebildet, die bis in die Unterstützungszone um das Level bei 46,16 Euro am 7. April 2025 gelaufen ist. Mittlerweile hat sich der Kurs wieder erholt und den starken Widerstand bei 50,81 Euro überwunden. Die Kurserholung nach dem Bruch des Abwärtstrends wandelte sich in einen durch den Liberation Day ausgelösten Kursverfall bis auf das Niveau bei 45,60 Euro. Nachdem die Zollverwerfungen die Marktteilnehmer im Ungewissen lassen, könnte die kurze Erholung eine Bullenfalle darstellen. Der Kurs könnte gut und gerne wieder die Unterstützung bei 50,81 Euro durchbrechen. Aus heutiger Sicht sind keine großen Kursausschläge nach oben zu erwarten, nachdem abgesehen von der Zolldynamik auch die globale Konkurrenz zunimmt.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die Auswirkungen von Trumps Liberation Day machten die zarte Erholung des Aktienkurses der Mercedes-Benz Group zunichte. Mit einem Open End Turbo Short (WKN JT1BSP) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie der Mercedes Benz Group in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,02 profitieren. Das Ziel sei bei 46,16 Euro angenommen (2,00 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 59,02 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,72 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: JT1BSP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,29 – 1,30 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 66,77 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG KO-Schwelle: 66,77 Euro akt. Kurs Basiswert: 53,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,00 Euro Hebel: 4,02 Kurschance: + 54 Prozent Quelle J.P. Morgan

