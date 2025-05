KI-Beratungsunternehmen statworx warnt vor Diskriminierung durch KI

FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 5. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Der neue Blogbeitrag von statworx wirft ein kritisches Licht auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in sensiblen Bereichen, z. B. in Bewerbungsverfahren. Unter dem Titel „Warum Michael befördert wird, Aisha aber nicht: KI-Edition" beleuchtet die Autorin Elifnur Doğan, AI Educator in der AI Academy von statworx, eindrücklich, wie unbewusste Vorurteile in Trainingsdaten von KI-Systemen reale Auswirkungen auf das Berufsleben haben können – insbesondere für Personen mit muslimisch klingenden Namen.