Vor Fedentscheid: Startet jetzt die Gold-Rallye wieder durch?

Der Goldpreis überschreitet am Montag die Marke von 3.260 US-Dollar je Unze, nachdem er in der vergangenen Woche um 2,4 Prozent gefallen war. Die US-Notenbank Fed wird bei ihrer Sitzung am Dienstag und Mittwoch aller Voraussicht nach den Leitzins unverändert lassen – trotz des wachsenden Drucks von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte nach überraschend starken Arbeitsmarktdaten vergangene Woche erklärt, es gebe keinen Grund, die Zinsen nicht zu senken.

Der Anstieg wurde durch eine Flucht in sichere Anlagen getrieben – ausgelöst durch Trumps Zollpolitik –, ebenso wie durch spekulative Käufe in China und die Nachfrage globaler Zentralbanken.

Der Spotpreis für Gold stieg um 0,64 Prozent auf 3.260,06 US-Dollar je Unze (9 Uhr MESZ).

Anleger reagierten zudem auf neue Äußerungen von Trump zum Handelskonflikt: Er sagte am späten Sonntag, dass er in dieser Woche keine Gespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen plane. In einem früher am Tag auf NBC ausgestrahlten Interview betonte der US-Präsident, er sei grundsätzlich bereit, die Zölle auf China zu senken, da diese derzeit so hoch seien, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt faktisch keine Geschäfte mehr miteinander tätigten.

