PeakAvenue übernimmt APIS IT GmbH / Expertise und Marktanteil als Booster für zukünftige Technologieoffensive (FOTO)

Lübeck (ots) - Die PeakAvenue GmbH gibt die Übernahme des renommierten

Softwareunternehmens APIS Informationstechnologien GmbH bekannt. Mit diesem

strategischen Schritt baut PeakAvenue seine Marktposition für durchgängige

Engineering- und Qualitätsmanagementsysteme weiter aus und erweitert das

Portfolio der PeakAvenue Softwarefamilie.



APIS mit Sitz in Wörth zählt mit seiner etablierten Kundenbasis weltweit zu den

führenden FMEA-Software Anbietern und bringt hochspezialisiertes Know-how mit.

Die Lösungen von APIS werden künftig integraler Bestandteil der

PeakAvenue-Produktfamilie e1ns, Quality Center und Isograph sein.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Expertise, Branchenverständnis und Marktfeedback des APIS-Teams fließen gezieltin die Weiterentwicklung der PeakAvenue-Plattform ein. Ziel ist es, die FMEAinnerhalb des "Digital Thread" noch weiter zu stärken und damit Kundenlangfristig eine noch umfassendere Lösung für den gesamten Produktlebenszykluszu bieten.Ulrich Mangold, CEO von PeakAvenue: "Wir freuen uns sehr, die Übernahme von APISbekannt zu geben - einem renommierten Anbieter erstklassiger FMEA-Software.Diese strategische Erweiterung stellt einen wichtigen Meilenstein in derWeiterentwicklung der PeakAvenue-Plattform dar. Durch die Integration derführenden FMEA-Kompetenzen von APIS in unsere cloudbasierte Lösung werden wirden Kundennutzen erheblich steigern. Die Integration ermöglicht nahtlosvernetzte Qualitätsprozesse, den Zugang zu intelligenten, KI-gestützten Lösungensowie eine audit-sichere Datenspeicherung - und unterstreicht damit unserEngagement für ein intelligenteres und stärker integriertes Engineering- undQualitätsmanagement."Peter Rosenbeck und Julia Dietz, Co-CEOs von APIS, freuen sich: "Der Verkauf vonAPIS an PeakAvenue stellt für uns einen bedeutenden Schritt in unsererUnternehmensgeschichte dar. Wir freuen uns, dass unser Unternehmen und unsereLösungen nun in einem so zukunftsorientierten und innovativen Umfeldweitergeführt werden. Wir sind davon überzeugt, dass APIS enorm davonprofitieren wird, Teil dieser neuen, globalen Kraft zu sein - und dass wirzusammen neue Maßstäbe in der Welt des Engineering- und Qualitätsmanagementssetzen werden. Diese Partnerschaft wird einen echten Mehrwert für unsereMitarbeiter, Kunden und die gesamte Branche schaffen."Dorian Berndt, Investment Director bei Main Capital Partners: "Seit dem Beginnunserer Partnerschaft mit PeakAvenue haben wir eng mit dem Managementteamzusammengearbeitet, um eine einheitliche Strategie und Vision zu entwickeln. DieÜbernahme von APIS ist ein weiterer Meilenstein in unserer