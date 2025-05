Argo Living Soils Corp. kündigt Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung mit Graphene Leaders Canada Inc. zur Förderung von Graphen-Beton-Lösungen an

Vancouver, British Columbia – 5. Mai 2025 / IRW-Press / Argo Living Soils Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y0) („Argo“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Graphene Leaders Canada (GLC) Inc., einem in Alberta ansässigen führenden Unternehmen für hochwertige Dispersionen von Graphen- und Kohlenstoff-Nanomaterialien, eine Forschungs- und Entwicklungs-(F&E)-Vereinbarung abgeschlossen hat, um einen Zusatz aus Graphen-Nanoplättchen (GNP) für Transportbeton zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit, die im Rahmen eines Vorschlags für ein Phase-1-Projekt formalisiert wurde, stellt einen bedeutenden Schritt in der Expansion von Argo in den Markt für umweltfreundlichen Beton durch seine Tochtergesellschaft Argo Green Concrete Solutions Inc. dar, die die Bio-Graphen-Technologie zur Herstellung stärkerer, nachhaltigerer Betonprodukte nutzt.