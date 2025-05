Hohe Wechselbereitschaft im Telco-Markt - Verbraucher erwarten mehr als nur Netz (FOTO)

Frankfurt (ots) - BearingPoint-Studie zeigt: Jeder Dritte ist offen für einen

Anbieterwechsel - besonders bei Festnetzverträgen.



Die aktuelle Studie "Household Growth for Telcos" der Management- und

Technologieberatung BearingPoint zeigt: Der Wettbewerb im

Telekommunikationsmarkt verlagert sich zunehmend weg von reinen

Connectivity-Leistungen hin zu einem ganzheitlichen Angebot für Haushalte. Neben

Preis und Qualität spielen Value-Added-Services (VAS) und ein persönlicher und

durchgehend erreichbarer Kundenservice eine immer größere Rolle bei der

Anbieterwahl.



Wechselbereitschaft als Chance für Telcos





Rund ein Drittel der Befragten (40 % bei Festnetz, 32 % bei Mobilfunk) zeigtsich offen für einen Anbieterwechsel. Überraschend ist dabei, dass konvergenteKunden eine ähnlich hohe Wechselbereitschaft zeigen, wie Kunden, die Mobilfunkund Festnetz von unterschiedlichen Anbietern beziehen. Besonders groß ist dasPotenzial in der Altersgruppe 35-44 Jahre, mit einer Wechselbereitschaft von 55% für Festnetz und 40 % für Mobilfunk. Hauptgründe für einen Wechsel sind dieQualität (Festnetz: 65 %, Mobilfunk: 81 %) sowie der Preis (Festnetz: 61 %,Mobilfunk: 79 %) der Angebote. Die Deutsche Telekom ist sowohl für Festnetz wieauch für Mobilfunk der bevorzugte Anbieter bei einem Wechsel."Wir sehen ein relevantes Potenzial für Telcos, von Wechselabsichten derKundinnen und Kunden zu profitieren. Unsere Studie zeigt, dass wir uns in einemQualitätswettbewerb befinden, der sich längst von Core-Telco Produkten aufValue-Added-Services und auch relevante Kundenservice-Angebote ausgeweitet hat",erklärt Julius Hafer, Partner bei BearingPoint.Zusatzservices werden zum EntscheidungskriteriumBereits 74 % der Befragten nutzen Zusatzservices wie Video- oder Musik-Streamingin ihrem Haushalt - 42 % können sich vorstellen, diese direkt bei ihremTelekommunikationsanbieter zu beziehen. Dies eröffnet den Anbietern zusätzlicheUmsatzquellen und Differenzierungsmöglichkeiten. Besonders gefragt sindVideo-Streaming, Smart-Home-Lösungen und digitale Banking-Angebote.E-Commerce dominiert den VertragsabschlussAuch der Vertrieb befindet sich im Wandel: Nur noch 12 % der Befragtenbevorzugen den klassischen Retail für Vertragsabschlüsse. Stattdessen gewinnenOnline-Kanäle wie die Anbieterwebsite (38 %) und Vergleichsportale (36 %)zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig bleiben im Kundenservice dieE-Mail-Kontaktaufnahme (59 %), eine 24/7-Hotline (53 %) oder eine persönlicheBeratung (49 %) ausschlaggebend für die Kaufentscheidung. InnovativeService-Angebote wie digitale Self-Services spielen somit bei derKaufentscheidung weiterhin eine geringere Rolle als traditionelle