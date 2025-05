Nicht nur Kardinäle - Leute rund um die Papstwahl

ROM (dpa-AFX) - Wenn am Mittwoch in der Sixtinischen Kapelle das Konklave beginnt, dreht sich alles um die Nachfolge von Papst Franziskus. Im Mittelpunkt stehen die Kardinäle - auch einige, die nicht als Kandidaten gehandelt werden und weniger bekannt sind. Aber auch eine Frau wirkt an wichtiger Stelle mit.

GIOVANNI BATTISTA RE (91):