Dawn Health sichert sich 11,5 Millionen Euro für die Skalierung der Plattform und Produktreihe für digitale Gesundheitslösungen der nächsten Generation

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Dawn Health, ein weltweit führendes

Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit, hat eine Finanzierungsrunde in

Höhe von 11,5 Millionen Euro von seinen bestehenden Investoren erhalten: Chr.

Augustinus Fabrikker, dem Export- und Investitionsfonds von Dänemark (EIFO) und

Trifork. Die Investition zielt darauf ab, die Strategie des Unternehmens zu

unterstützen, seine Plattform und Produktpalette für globale Pharmaunternehmen

über ein SaaS-Modell anzubieten und gleichzeitig in weitere Angebote innerhalb

der Dawn Product Suite zu investieren.



Seit 2021 hat sich Dawn Health der Entwicklung einer erstklassigen Plattform

verschrieben, die speziell auf die Bedürfnisse und Anwendungsfälle der

Pharmaindustrie zugeschnitten ist. Die Dawn-Plattform und Produkt-Suite wurden

bereits von fünf weltweit führenden Unternehmen der Branche angenommen, darunter

Merck und Novartis. Die Dawn-Plattform wird derzeit in Bereichen wie Onkologie,

Multiple Sklerose und seltenen pädiatrischen Erkrankungen wie Wachstumsstörungen

eingesetzt. Sie hilft Patienten beim Behandlungsmanagement, Melden von Symptomen

und Halten eines engen Kontakts mit ihrem medizinischen Team.





Die Dawn-Plattform und die Produkt-Suite ermöglichen es Pharmaunternehmen,

Patienten und medizinischen Fachkräften, die Ergebnisse und die

Patientenversorgung zu verbessern, indem sie fortschrittliche Fähigkeiten in den

Bereichen KI, Daten, Evidenzgenerierung, klinische Integration, Personalisierung

und vernetzte Gesundheit nutzen. Durch die Verbesserung der Datenerfassung und

-analyse kommen diese Funktionen letztlich sowohl den Patienten als auch den

Pharmaunternehmen zugute und positionieren die Dawn-Plattform als Grundlage für

Therapiebegleiter, Disease-Management-Programme und Real-World-Evidence-Lösungen

(RWE), die die nächste Generation der digitalen Gesundheit ermöglichen.



"Unser Ziel ist es, der weltweit führende Anbieter im Bereich der digitalen

Gesundheit zu werden, der die nächste Generation von Pharmaprodukten vorantreibt

und letztlich das Leben von Patienten weltweit verbessert", so Alexander Mandix

Hansen, CEO von Dawn Health. "Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, unsere

bewährte Plattform auf weitere Märkte zu bringen und unsere Wirkung zu

verstärken."



Diese nächste Phase stärkt die Position von Dawn Health als vertrauenswürdiger

Partner für Pharmaunternehmen, der wertvolle, skalierbare, regulatorisch

einwandfreie digitale Gesundheitsprodukte liefert, die sich mit den

Anforderungen der modernen Medizin weiterentwickeln.



"Seit der großen Investition im Dezember 2021 hat Dawn Health seinen Umsatz

deutlich gesteigert und seine Präsenz in der globalen Pharmabranche ausgebaut.

Mit mehr als 100 Mitarbeitern, einzigartigen Lösungen und einer starken

regulatorischen Infrastruktur sind wir darauf vorbereitet, unser Wachstum weiter

zu beschleunigen", so Chairman Lars Marcher.



Informationen zu Dawn Health



Dawn Health ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen

Gesundheit, das sich auf die Entwicklung von Software as a Medical Device

(SaMD), Digital Therapeutics (DTx) und Connected Health-Lösungen spezialisiert

hat. Die Dawn Health-Produktsuite beschleunigt die Markteinführung digitaler

Lösungen und treibt Innovationen voran, um das Leben von Menschen mit

chronischen Erkrankungen zu verändern. Durch enge Partnerschaften mit der

Biowissenschaftsbranche entwickelt Dawn Health digitale Gesundheitsprodukte, die

die Patientenversorgung durch einen einfühlsamen und menschenzentrierten Ansatz

verändern.



