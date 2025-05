Bitcoin vor Fed-Zinsentscheidung – kann die 95.000-US-Dollar-Marke halten?

Die Erholungsrallye von Bitcoin (BTC) hat am Wochenende einen Dämpfer erhalten. Der Kurs der größten Kryptowährung fiel am Montagvormittag auf rund 94.700 US-Dollar zurück, da die Märkte sich vor der erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve am 7. Mai zunehmend vorsichtig zeigen.

Besonders die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed sorgt für Zurückhaltung. Zwar erwartet die Mehrheit laut CME FedWatch Tool keine Zinssenkung am 7. Mai – dennoch könnte jede Andeutung zukünftiger Lockerungen die Märkte in Bewegung setzen. "Bitcoin hat einen Teil seiner Gewinne aus dem April wieder abgegeben, da die Anleger angesichts der bevorstehenden Fed-Entscheidung in Deckung gehen", kommentiert ein Analyst von Matrixport.

Hinzu kommt die angespannte Lage im US-chinesischen Handelskonflikt. Über das Wochenende erklärte das chinesische Handelsministerium, man prüfe ein US-Angebot zur Wiederaufnahme der Verhandlungen. US-Präsident Donald Trump hatte angedeutet, dass China zu einem Deal bereit sei.

Der Krypto-Markt reagiert vorsichtig. Der CoinDesk 20 Index, der die größten Kryptowährungen abbildet, fiel um 1,5 Prozent auf unter 2.700 Punkte. Die Bitcoin-Dominanz liegt aktuell bei 63,7 Prozent – ein leichter Rückgang im Vergleich zur Vorwoche. Der Altcoin Season Index, der das relative Interesse an alternativen Kryptowährungen misst, steigt demnach von 23 auf 27 Punkte. Der Crypto Fear and Greed Index rutscht leicht von 53 auf 49 und signalisiert damit eine ängstlichere Stimmung als letzte Woche am Markt.

Fed-Zinsentscheid sorgt für Nervosität

Trotz kurzfristiger Unsicherheit zeigt sich die Branche langfristig optimistisch. Bitcoin-Ökonom Timothy Peterson sieht erhebliches Potenzial. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) schrieb er, dass Bitcoin in den nächsten 100 Tagen auf ein neues Allzeithoch bei 135.000 US-Dollar steigen könnte.

Außerdem könnte laut einer aktuellen Analyse von Glassnode ein nachhaltiger Ausbruch über 98.000 US-Dollar den Weg freimachen für neue Allzeithochs. In diesem Fall sehen Analysten Potenzial für einen raschen Anstieg in Richtung 107.000 US-Dollar und darüber hinaus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 94.783PKT auf CryptoCompare Index (05. Mai 2025, 09:57 Uhr) gehandelt.





