BASF: Geeignete (Turbo)-Calls für Kurskorrektur

Mit der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) ging es nach ihrem 12-Monatshoch vom 6.3.25 bei 55,06 Euro bis zum 7.4.25 auf bis zu 37,40 Euro. Danach konnte sich die Aktie wieder auf bis zu 45,88 Euro erholen, um nach der Veröffentlichung der Vorjahresbilanz wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 42,40 Euro nachzugeben.

Nach dem guten Start in das schwierige Jahr und der Bestätigung der Prognose bekräftigten Experten trotz der auch in Zukunft absehbaren Unvorhersehbarkeiten mit Kurszielen von bis zu 60 Euro (DZ Bank und Bernstein Research) ihre Kaufempfehlungen für die BASF-Aktie. Für risikobereite Trader, die nach dem kräftigen Kursverfall der BASF-Aktie zumindest von einer kurzfristigen Kurserholung der Aktie auf 45 Euro ausgehen, wo die Aktie zuletzt am 30.4.25 notierte, könnte nun ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg in Long-Hebelprodukte gekommen sein.