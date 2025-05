Drees & Sommer SE / Drees & Sommer SE mit Stabilität in 2024 - trotz ...

"Das wirtschaftliche Umfeld hat uns im vergangenen Geschäftsjahr stark gefordert. Trotz der angespannten Lage behaupten wir uns erfolgreich, weil wir die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen und seit vielen Jahren vorausschauend die Diversifikation unserer Geschäftsbereiche vorangetrieben haben. Wir sind in der sehr guten Ausgangsposition, schnell und flexibel auf veränderte Bedarfe der Märkte Real Estate, Industry und Infrastructure zu reagieren. Unsere strategischen Investitionen sichern unsere Markt- und Innovationsführerschaft und sie eröffnen uns neue Geschäftsfelder mit Wachstumspotenzial", erklärt Steffen Szeidl, Vorstandssprecher der Drees & Sommer SE. Dazu hat sich das Unternehmen mit 6.500 Mitarbeitenden an 70 Standorten auch im Jahr 2024 mit nationalen wie auch internationalen Beteiligungen verstärkt. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Umsatz der Unternehmensgruppe von 900,0 Millionen Euro auf 964,2 Millionen Euro gesteigert. Das operative Ergebnis erhöhte sich von 102,7 Millionen Euro auf 114,6 Millionen Euro.

Drees & Sommer SE mit Stabilität in 2024 - trotz schwierigem Umfeld (FOTO) Stuttgart (ots) - Geopolitische Krisen, mehrfache Zinssteigerungen und anhaltende Lieferkettenprobleme kennzeichneten das Jahr 2024 und belasteten auch die Bau- und Immobilienwirtschaft enorm. Trotz schwieriger Bedingungen konnte sich das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart im Geschäftsjahr 2024 behaupten: Die Umsätze lagen bei 964,2 Millionen Euro, das operative Ergebnis betrug 114,6 Millionen Euro.

Erhebliches Marktpotential bei Life Sciences, Halbleiterindustrie und Data Centern



So hat Drees & Sommer zu Jahresbeginn mit der vollständigen Integration der m3 Bauprojektmanagement GmbH eine bereits bestehende Verbindung weiter vertieft und sichert so langfristig die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Baumanagement. Auf europäischer Ebene hat das Unternehmen mit der Übernahme des nordirischen Unternehmens Johnston Houston die Marktpräsenz in den Bereichen Building Surveying, Kostenberatung und Projektmanagement in Irland und dem Vereinigten Königreich ausgebaut. Verstärkt wird dies zudem mit der 100-prozentigen Beteiligung am britischen Ingenieurbüro RSP Consulting Engineers, einem der führenden Ingenieurbüros im Vereinigten Königreich, das sich auf die Finanzbranche, Life Sciences und Data Center spezialisiert hat.

"Damit wir im Vergleich zum internationalen Wettbewerb eine relevante Größe behalten, ist es für uns elementar, global zu expandieren", so Steffen Szeidl. Im Jahr 2024 hat Drees & Sommer deshalb die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens VVA Projects mit Hauptsitz in New York eingeleitet und zu Beginn dieses Jahres erfolgreich abgeschlossen. Szeidl zufolge gibt es auch auf dem amerikanischen Kontinent in den Bereichen Life Sciences, Halbleiterindustrie und Data Center ein erhebliches Marktpotenzial. Zudem biete auch die sehr hohe Revitalisierungsnotwendigkeit im Bereich Office große Chancen.

Innovative Ansätze für integrierte Wertschöpfungsketten

Für Drees & Sommer-Vorstand Dierk Mutschler spiegeln die Kompetenzen, die künftig im amerikanischen Raum ausgebaut werden sollen, eine Kernstärke von Drees & Sommer wider: "Unsere Expertise für Industriekunden ist gefragt, sie zeichnet uns als seit Jahrzehnten verlässlicher Partner für unsere weltweit agierenden Kunden aus". Beleg hierfür sei beispielsweise die 2024 initiierte und äußerst erfolgreiche Kongress-Serie "New Automotive World", zu deren Auftakt im Juli 2024 Daimler-Konzernchef Ola Källenius die Transformation der Automobilindustrie thematisierte.



"Für eine integrale Fabrik- und Gebäudeplanung ist für unsere Kunden ein integriertes Wertschöpfungsketten-Ökosystem essenziell. Dafür treiben wir seit 2024 gemeinsam mit



T-Systems beispielsweise den Einsatz KI-basierter digitaler Zwillinge von Produktionsstätten voran", sagt Mutschler. Mit der NVDIA-Omniverse-Plattform können bis ins kleinste Detail alle Ablaufprozesse sowie das Zusammenspiel von Fabrikgebäuden und Produktionsanlagen virtuell simuliert werden. "Das reduziert Kosten, minimiert Planungsfehler und schafft die notwendige Agilität für zukünftige Produkt- und Fertigungsanforderungen", betont Mutschler.

Zahlreiche Unternehmen beauftragen bei Drees & Sommer zudem sogenannte Zero Carbon-Fahrpläne, die strategische Maßnahmenpläne für die Dekarbonisierung ihrer Geschäftsmodelle und Produktionsstätten umfassen. So ist es nur folgerichtig, dass auch die eigenen Nachhaltigkeitsziele von Drees & Sommer ambitioniert und vor allem wissenschaftlich fundiert sind: Die Science Based Targets Initiative (SBTi) hat die kurz- und langfristigen Klimaziele des Beratungsunternehmens mit Hauptsitz in Stuttgart im April 2025 offiziell validiert. Der eingeschlagene Klimapfad mit den Treibausgasreduktionszielen von Drees & Sommer entspricht dem SBTi Corporate Net-Zero Standard.



Drees & Sommer gestaltet die Infrastrukturwende mit



In Deutschland und Europa stellt das jüngst beschlossene Finanz- und Verteidigungspaket entscheidende Weichen für mehr Resilienz und Sicherheit. Das Paket ebnet den Weg für milliardenschwere Investitionen in die Instandsetzung maroder Infrastruktur, den Ausbau von Sicherheit und Verteidigung sowie den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. Hier bringt Drees & Sommer auch künftig umfassendes Know-how ein - von nachhaltiger, effizienter Energieversorgung über stabile Verkehrsinfrastrukturen bis hin zum Aufbau digitaler und resilienter Netze.



In vielen Projekten arbeiten die interdisziplinären Teams von Drees & Sommer daran, die öffentliche Infrastruktur zu stärken. Sie entwickeln Strategien für den Erhalt maroder Brücken, erstellen Sanierungsfahrpläne für Schienen und Straßen und arbeiten mit an neuen Stromtrassen und Kraftwerken für erneuerbare Energien, Fernwärmeleitungen oder Wasserstoffnetzen. So hat das Unternehmen etwa die erfolgreiche Sanierung der Bahnstrecke Riedbahn mitbegleitet, die in einer Rekordzeit von nur fünf Monaten realisiert wurde. Das Mammutprojekt soll künftigen Sanierungsvorhaben der Deutschen Bahn als Blaupause dienen.

Strukturen vereinfachen, Effizienz für den Kundenerfolg verbessern, Innovationen beschleunigen



Für mehr Innovation, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit müssen Strukturen regelmäßig anhand des maximalen Nutzens für den Kunden überprüft und bei Bedarf verändert und vereinfacht werden. Für Drees & Sommer lautet daher ein strategisches Unternehmensziel, in Zukunft weiter flexibel und agil agieren zu können. Dazu erklärt Drees & Sommer-Vorstand Marc Schömbs: "Im Jahr 2024 haben wir proaktiv gehandelt, unsere Organisationsstruktur weiterentwickelt und damit Effizienz, Qualitätsanspruch und Innovationskraft gestärkt. Kräfte wurden für die wesentlichen Projektarten, Abwicklungsmodelle und Beratungsbedarfe unserer Kunden gebündelt. Die Stärkung der Kompetenz- und länderübergreifenden Zusammenarbeit schafft zudem eine noch bessere Leistungsfähigkeit, um die individuellen Bedarfe unserer Kunden zu erfüllen. Auch diese Maßnahmen haben das Unternehmensergebnis spürbar verbessert. Im Jahr 2025 setzen wir diesen Kurs fort und sehen bereits viele positive Effekte. Die hohe Motivation, Flexibilität und Verantwortungsbereitschaft unserer Mitarbeitenden waren dabei ein zentraler Erfolgsfaktor - unsere Kunden konnten sich auch in schwierigen Zeiten stets auf uns verlassen."



Pressekontakt:



mailto:presse@dreso.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134210/6025793 OTS: Drees & Sommer SE