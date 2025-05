Die Zukunft von Mobilität und Betriebsführung erleben

Hannover (ots) - Mobilität, Digitalisierung, betriebliche Effizienz: das FORUM

mobility & work bringt Entscheider:innen aus Fuhrparkmanagement und Handwerk

zusammen. Am 14. Mai 2025 findet das Event erstmals im SORTIMO Innovationspark

Zusmarshausen, dem größten Ladepark Europas, statt



Neues Konzept, frisches Format, breitere Zielgruppe: Aus dem bfp FORUM der

Schlüterschen Mediengruppe wird das FORUM mobility & work

(https://www.forummobilitywork.de/) . Neben Fuhrpark- und

Mobilitätsverantwortlichen werden auf der einzigartigen Plattform für

betriebliche Mobilität und Digitalisierung nun auch Handwerksunternehmer:innen

angesprochen und mit Lösungsanbieter:innen zusammengebracht.





Neben der Erweiterung des Konzepts und der Zielgruppe gibt es neue Locations und

Termine. Statt nur eines großen Events wird es allein in diesem Jahr drei

regionale Veranstaltungen geben.



Clemens Noll-Velten, Chefredakteur FORUM mobility & work: "Das FORUM mobility &

work ist die zentrale Plattform, auf der Fuhrpark- und Mobilitätsmanager:innen

sowie Handwerksunternehmer:innen gemeinsam die Zukunft der betrieblichen

Mobilität und Betriebsführung aktiv gestalten. Durch drei regionale

Veranstaltungen schaffen wir inspirierende Orte, an denen Wissenstransfer,

Innovation und Netzwerken im Fokus stehen. Unsere Vision ist es, Unternehmen

jeder Größe dabei zu unterstützen, nachhaltige, digitale und effiziente

Betriebsführungs- und Mobilitätsstrategien zu entwickeln, die den Anforderungen

der modernen Arbeitswelt gerecht werden. Wir verbinden Branchenexpertise mit

Praxiswissen und schaffen so einen echten Mehrwert für die Zukunftsfähigkeit von

Handwerk und betrieblicher Mobilität."



Den Anfang macht das FORUM mobility & work SÜD am 14. Mai 2024 im SORTIMO

Innovationspark Zusmarshausen, Europas größtem und innovativsten HPC-Ladepark.

Hier dreht sich einen ganzen Tag lang alles um die Fokusthemen nachhaltiges

Mobilitätsmanagement, E-Fahrzeuge & Ladeinfrastruktur, alternative

Mobilitätslösungen, Digitalisierung & KI, Mitarbeiterfindung und -bindung sowie

Unternehmensführung. Die Teilnehmer:innen erwarten praxisnahe Fachvorträge &

Best Practices, Seminare & interaktive Workshops, Testfahrten neuester Pkw- und

Nutzfahrzeug-Modelle sowie die Vernetzung mit Expert:innen & eine spannende

Fachausstellung.



Das komplette Programm sowie alle Highlights und Informationen zum FORUM

mobility & work SÜD am 14. Mai 2024 im SORTIMO Innovationspark Zusmarshausen

finden Interessierte aus dem Bereich Fuhrparkmanagement

(https://www.forummobilitywork.de/fuhrpark-sued) und Handwerk

(https://www.forummobilitywork.de/handwerk-sued) auf den jeweiligen

Landingpages. Dort gibt es auch die Tickets zum kostenlosen Event.



Das FORUM mobility & work wird von drei führenden B2B-Marken der Schlüterschen

Mediengruppe veranstaltet: bfp Fuhrpark & Management (https://www.fuhrpark.de/)

, https://www.handwerk.com/ und DMM - der Mobilitätsmanager

(https://www.dmm.travel/) . Am 27. August 2025 folgt das FORUM mobility & work

NORD im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Hannover. Das FORUM mobility & work WEST

findet am 25. September 2025 im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Rhein/Main in

Gründau statt.



