ORTEN Fahrzeugbau GmbH / TRENTAR MOBILITY GmbH vollzieht Markteintritt ...

- Die ORTEN Gruppe bleibt eigenständig und wird als Wachstumsplattform von TRENTAR MOBILITY in Europa dienen - Erweiterung der Kompetenzen bei Lösungen für zukünftige Mobilität sowie breiterer Zugang zu Investitionen, Märkten und technologischem Know-how - TRENTAR MOBILITY prüft aktiv strategische Wachstumschancen und ist an der Übernahme weiterer Hersteller im Bereich Zukunftsmobilität in Europa interessiert

Die ORTEN Gruppe ("ORTEN"), ein Spezialist für individuelle Nutzfahrzeuglösungen, positioniert sich strategisch neu: Das deutsche Unternehmen wird Teil der TRENTAR MOBILITY GmbH ("TRENTAR MOBILITY"), einer Tochtergesellschaft, der TRENTAR Group, die in unterschiedlichste Zukunftstechnologien wie Drohnenfertigung und -dienstleistungen, IT-/Softwarelösungen und Mobilitätskonzepte investiert.

Der Eigentümerwechsel eröffnet für ORTEN neue Perspektiven mit mehr Digitalisierung, Investitionen in Zukunftstechnologien und internationalem Wachstum. Gleichzeitig bleibt ORTEN unternehmerisch eigenständig und tief in Deutschland mit seiner 100-jährigen Unternehmensgeschichte verwurzelt. TRENTAR MOBILITY übernimmt die gesamte ORTEN Gruppe, bestehend aus ORTEN Fahrzeugbau, Christophorus Nutzfahrzeuge, GeBoKit und ETW Electric Trucks, mit rund 100 Mitarbeitenden an den Standorten in Bernkastel-Kues, Wittlich-Wengerohr und Rothnaußlitz. Sowohl bestehende Standorte als auch Arbeitsplätze bleiben erhalten und werden weiterentwickelt. Zusätzlich beabsichtigt ORTEN unter dem neuen Eigentümer, die Marktpräsenz in ganz Europa, insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz, weiter zu stärken und auszubauen.

Der Geschäftsführer und Gesellschafter Robert Orten, der das Unternehmen über 48 Jahre lang erfolgreich geführt hat, wird den Übergang bis September 2025 begleiten und danach als Berater der Gruppe tätig sein.

"Es war mir sehr wichtig, eine stabile und zukunftsorientierte Nachfolgeregelung zu finden - für unsere Mitarbeitenden, unser Unternehmen und unsere Partner", sagt Robert Orten. "Mit TRENTAR MOBILITY haben wir bewusst einen starken, mehrheitlich familiengeführten Partner gewählt, der nicht nur unsere Geschichte respektiert, sondern auch aktiv neue Chancen für unsere Entwicklung sowie für den Erhalt der Marke ORTEN schafft".



TRENTAR MOBILITY GmbH ist Teil der TRENTAR Group, einem umfassenden Unternehmensnetzwerk, das auf nachhaltiges Wachstum und Innovation im Bereich neuer Mobilitätslösungen sowie Zukunftstechnologien fokussiert ist - darunter auch neue Entwicklungen wie die Sodium-Ionen-Batterietechnologie von KPIT. Die TRENTAR Group hält zudem Beteiligungen an Start-ups, die Drohnen herstellen oder Dienstleistungen mit Drohnen und anderen Luftfahrtsystemen anbieten, darunter "R-Fly" und "GarudaUAV Soft Solutions". Ziel des Unternehmens ist es, nachhaltige technologische Innovationen in Mobilität und Logistik weltweit voranzutreiben. Europa spielt dabei eine zentrale Rolle als strategischer Wachstumsmarkt, und die Gruppe prüft aktiv weitere Akquisitionen in den Bereichen Fahrzeugbau und Mobilitätslösungen.



"Mit der Übernahme der ORTEN Gruppe investieren wir bewusst in technologische Expertise, Unternehmergeist und regionale Stärke. Die 100-jährige Geschichte von ORTEN, das Engagement für Menschen, Umwelt und Gesellschaft sowie die starken regionalen Wurzeln spiegeln unsere eigenen Unternehmenswerte wider. Europa ist ein zentraler Bestandteil unserer strategischen Entwicklung - nicht als Markt von gestern, sondern als Schlüsselpartner der Zukunft. Deshalb wollen wir hier strategisch wachsen und sind auch an weiteren Übernahmen interessiert. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit dem bestehenden Managementteam und dem neuen CEO Tarkeshwar Rao Innovationen voranzutreiben, neue Märkte zu erschließen und Stabilität, Vertrauen und Fortschritt aufzubauen", erklärt Subodh Menon, Gründer von TRENTAR MOBILITY GmbH und der TRENTAR Group.



Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Weitere Informationen zu ORTEN finden Sie hier: https://www.orten-fahrzeugbau.de

Über ORTEN



100 Jahre ORTEN: Innovative Stärke, verwurzelt in Tradition

Gegründet 1925 als Schmiede von Robert Orten in Bernkastel-Kues, hat sich ORTEN Fahrzeugbau zu einem der führenden Systemanbieter für spezielle Aufbautechnologie in der Getränke- und Logistikbranche entwickelt.

Mit mehr als 100 Mitarbeitern an den Standorten Bernkastel-Kues, Wittlich-Wengerohr und Rothnaußlitz bei Bautzen bietet ORTEN ein umfassendes Portfolio moderner Fahrzeuglösungen - von patentierten Getränkeaufbauten und Curtainsidern bis hin zu Koffer- und Pritschenaufbausystemen, Kühlfahrzeugen, Wechselaufbauten, Anhängern und kundenspezifisch gefertigten Sonderfahrzeugen.

In den 1970er Jahren erweiterte der CEO der dritten Generation, Robert Orten, das Serviceangebot des Unternehmens erheblich, indem er die Tochtergesellschaft Christophorus Nutzfahrzeuge gründete ( http://www.chr-trucks.de ), die heute ein wichtiger Akteur im Handel und der Vermietung von hochwertigen Gebrauchtfahrzeugen für die Getränkeindustrie ist.



Weitere Innovationen gab es in den 1990er Jahren mit der Einführung von GeBoKit (German Body Kit, http://www.german-body-kit.de ), die vorgefertigte Aufbausysteme bieten. Diese SKD-Kits (semi-knocked-down) ermöglichen eine schnelle und effiziente Fahrzeugmontage ohne umfangreiche Schulung oder komplexe Logistik.



2015 machte die ORTEN Gruppe einen großen Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität mit der Gründung des Start-ups ORTEN Electric-Trucks ( http://www.electric-trucks.de ) und fügte dem Geschäft eine zukunftsorientierte und umweltbewusste Dimension hinzu. Das Unternehmen kombiniert 100% emissionsfreie Elektromobilität mit der jahrzehntelangen Expertise im Fahrzeugbau von ORTEN und liefert eine einzigartige und zukunftssichere Lösung für die städtische Lieferlogistik. ORTEN entwickelt zudem nachhaltige Nutzfahrzeuge für Kommunen und die Entsorgungsindustrie.

