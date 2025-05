JPMorgan senkt Ziel für Nike auf 56 Dollar - 'Neutral'

taschenrechner0815 schrieb 22.04.25, 13:43

Ich weiß nicht, ob ich jetzt in Nike investieren würde, aber Trump ist nicht dumm und ein Opportunist. Der kann innerhalb von 1 Tag seine Strategie dreimal ändern. Die Zölle gegenüber Vietnam sind Unsinn. Ich denke nicht, dass die am Ende Bestand haben werden. Ein Restrisiko bleibt. Nike ist vom Kurs aber auf dem Stand von vor 10 Jahren. Was haben die vor 10 Jahren umgesetzt und was heute? Sooooo schlimm wird es schon nicht werden. Ist ja immer irgendwie weitergegangen.