Nach neuen Rekordhochs: Startet diese Internet-Aktie jetzt so richtig durch?

Die Anteile des Internet-Infrastrukturunternehmens IONOS blicken auf ein bislang erfolgreiches Börsenjahr zurück. Um rund die Hälfte haben sich die Anteile zuletzt steigern können. Die Aussichten auf ein hunderte Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm der künftigen Bundesregierung sowie die Hoffnung auf weitere Wachstumsimpulse haben die Erwartungen auch gegenüber dem Webhosting- und Cloud-Unternehmen wachsen lassen.

Unerwartete Schützenhilfe hat IONOS außerdem von US-Präsident Donald Trump erhalten. Dessen sicherheitspolitische Wende und Handelspolitik führt dazu, dass die USA in Deutschland und Europa nicht mehr als verlässlicher, strategischer Partner betrachtet werden – im Fall von Dänemark darf sogar von einer Bedrohung gesprochen werden.

Sonderkonjunktur dank US-Präsident Donald Trump

Das hat zu einem Umdenken in vielen Unternehmensetagen geführt: Trotz den Angeboten von Konzernen wie IONOS und SAP wird der deutsche Markt für Internetdienstleistungen von US-Unternehmen dominiert. Doch die Befürchtung vor einer Sanktionierung dieser Konzerne, sollte es im Handelsstreit zwischen den USA und Europa zu einer weiteren Eskalation kommen, treibt eine wachsende Zahl an Unternehmen in die Hände heimischer Anbieter. Auch mit Blick auf die Datensicherheit wächst das Misstrauen gegenüber den Vereinigten Staaten.

Für IONOS und seine Geschäfte ist daher eine Sonderkonjunktur zu erwarten, die sich als nachhaltig entpuppen könnte. Denn das Decoupling im Bereich Internet-, Cloud- und Software-Dienstleistungen wird auch von der Europäischen Kommission mit Initiativen zur Entwicklung heimischer Alternativen vorangetrieben. Neben dieser spannenden Story hat die IONOS-Aktie außerdem einen vielversprechenden Chart zu bieten.

IONOS Chartsignale

Abgeschlossene Konsolidierung: Mit einem Ausbruch über die 30-Euro-Marke hat die IONOS-Aktie ihre U-förmige Konsolidierung der vergangenen Monate beendet.

Mit einem Ausbruch über die 30-Euro-Marke hat die IONOS-Aktie ihre U-förmige Konsolidierung der vergangenen Monate beendet. Neues Allzeithoch: Das Papier ist auf neue Rekordnotierungen geklettert, diese gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

Das Papier ist auf neue Rekordnotierungen geklettert, diese gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale. Anschlussrallye möglich: Die technischen Indikatoren sind stark und begleiten den Aufwärtstrend. Das könnte für weitere Kursgewinne sorgen.

Die technischen Indikatoren sind stark und begleiten den Aufwärtstrend. Das könnte für weitere Kursgewinne sorgen. Kurzfristige Korrekturgefahr: Allerdings sind erste Anzeichen einer Überhitzung zu beobachten. Für einen Einstieg könnte das Abwarten einer Korrektur ratsam sein.

Vom Rohrkrepierer zur Kursrakete in nur zwei Jahren

Die Börsenhistorie von IONOS ist noch vergleichsweise kurz. Das Unternehmen wurde erst im Februar 2023 als Spin-off von United Internet per IPO an den Markt gebracht. Die Pläne zu einer Ausgliederung hatte United Internet zum damaligen Zeitpunkt schon lange in der Schublade, immer wieder sprach ein schwaches Gesamtmarktumfeld aber gegen einen Börsengang. Zuletzt hatte der Bärenmarkt 2021/22 ein früheres IPO verhindert.

Mit einem Ausgabepreis von 18,50 Euro, und damit am unteren Ende der Preisspanne, startete die Aktie schließlich an die Börse. Ein Erfolg war das zunächst nicht, denn für die Anteile ging es erstmal in den Keller. Erst das Ende einer U-förmigen Konsolidierung zum Jahreswechsel 2023/24 sorgte für Kurse oberhalb des IPO-Preises.

Neues Allzeithoch: Legt IONOS jetzt nach?

Es folgte eine sechsmonatige Rallye auf ein Allzeithoch bei 30,51 Euro, ehe die Anteile erneut eine längere Kurspause einlegten. Wieder war das Konsolidierungsmuster U-förmig. Solche Korrekturen werden auch als Untertassen-Formationen beziehungsweise im englischen als Cup-and-Handle-Pattern bezeichnet. Die gelten als oft bullishe Korrekturmuster.

Wie zum Beweis ist der IONOS-Aktie erneut eine solche Untertassenformation gelungen. Diese mündete am vergangenen Freitag schließlich in ein neues Allzeithoch, das am Montag durch ein weiteres Hoch bestätigt wurde. Allzeithochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale. Damit gibt es bei IONOS berechtigte Erwartungen an eine Anschluss- und Ausbruchsrallye.

Intakter und nachhaltiger Aufwärtstrend

Die technische Indikation steht noch höheren Notierungen grundsätzlich nicht im Weg. Die in den vergangenen Wochen und Monaten steigenden Kurse wurden durch Aufwärtstrends des Relative-Stärke-Index (RSI) sowie des Trendstärkeindikators MACD begleitet. Das bedeutet in aller Regel einen nachhaltigen Trend.

Dazu kommt, dass dem MACD gemeinsam mit dem Aktienkurs ein neues Hoch gelungen ist. Das reduziert die Gefahr, dass es sich bei den jüngsten Rekordnotierungen um ein Fehlsignal handeln könnte. Im RSI ist das zwar noch nicht der Fall, damit lässt er den Anteilen aber weiteren Platz nach oben. Mit 74 Punkten auf Tagesbasis ist er zwar bereits im Warnbereich angekommen, für Aktien mit überdurchschnittlich hoher Volatilität gelten aber erst Werte oberhalb von 80 als überkauft. Im Wochenchart liegt der RSI bei 77 Zählern.

Bullisher Ausblick, aber kurzfristige Rücksetzer möglich

Während die Wahrscheinlichkeit auf weitere und nachhaltige Kursgewinne damit aus technischer Perspektive hoch stehen, wächst die Gefahr kurzfristiger Korrekturen und Pullbacks. Das ist nach Ausbrüchen aus U-Konsolidierungen nichts Ungewöhnliches. Die englische Bezeichnung „Cup and Handle“ verweist darauf, dass es zur „Henkel“-Bildung kommen kann.

Diese Henkel haben in aller Regel die Gestalt von Bullenflaggen, wie sie auch am vorläufigen Ende von gewöhnlichen Aufwärtstrends, die nicht auf eine U-förmige Korrektur gefolgt sind, beobachtet werden können. Sollte IONOS also zu einem Abwärtstrend ansetzen, der in einem klaren Trendkanal verläuft, wäre spätestens der nächste Ausbruch über dessen Oberkante ein prozyklisches Kaufsignal und damit eine Einstiegschance.

Moderate Bewertung – vor allem im Vergleich zur Konkurrenz

Aus fundamentaler Perspektive steht höheren Kursen ebenfalls nichts im Weg. Für 2025 ist IONOS mit dem 19,1-fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Für das kommende Jahr liegt das von Analysten geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 16. Das ist im Verhältnis zu Cloud-Mitbewerbern wie SAP (KGVe 2025: 44,7) und Microsoft (KGVe 2025: 32,4) deutlich günstiger. Für Top-Level-Domain-Anbieter VeriSign, eine Aktie auf die auch Warren Buffett mit seiner Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway schwört, sind Marktteilnehmende das 32,4-fache der erwarteten Gewinne zu bezahlen bereit. Auch das signalisiert fundamental weiteres Aufwärtspotenzial.

Auch der Rückendeckung durch Analysten kann sich die IONOS-Aktie sicher sein. Bei gegenwärtig zehn Empfehlungen, kommt das Papier jeweils vier Mal auf „Kaufen“ und „Übergewichten“. Zum Halten ist IONOS zwei Mal empfohlen. Verkaufsempfehlungen liegen derzeit keine vor. Was den geschätzten fairen Wert der Aktie betrifft, liegt dieser mit 31,02 Euro etwas unter dem aktuellen Kurs – das aber dürfte Analysten schon bald zu Kurszielanpassungen veranlassen, die für einen positiven Newsflow sorgen könnten.

IONOS auf einen Blick

ISIN: DE000A3E00M1

DE000A3E00M1 Börsenwert: 4,35 Milliarden Euro

4,35 Milliarden Euro Dividendenrendite: 0,5 Prozent (Schätzung)

0,5 Prozent (Schätzung) KGVe 2025: 19,1

19,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,83 % und einem Kurs von 32,65EUR auf Lang & Schwarz (05. Mai 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.