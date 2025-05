Die Kasse klingelt: So viel hat Palantirs CEO Alex Karp im letzten Jahr verdient

Erfasst wird der Betrag unter der Rubrik "tatsächlich gezahlte Vergütung", einer relativ neuen Vorgabe der US-Börsenaufsicht SEC. Diese Größe berücksichtigt die Wertveränderungen von Aktienoptionen und aktienbasierten Vergütungen und soll, wie Jeff Sommer von der New York Times erklärte, den Zusammenhang zwischen CEO-Vergütung und Aktienperformance besser darstellen. Traditionelle Gehaltstabellen erfassen dagegen nur den Zeitpunkt der Gewährung.

Palantir-Chef Alex Karp gehört mit einem Einkommen von 6,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 zu den bestbezahlten Führungskräften der US-Geschichte. Diese Zahl veröffentlichte der Spezialist für Verteidigungs-, Sicherheits- und KI-Software vergangene Woche in seinem neuen Proxy-Statement.

In der klassischen Zusammenfassung seiner Vergütung weist Palantir für Karp lediglich 4,6 Millionen US-Dollar aus – ein krasser Kontrast zu den 6,8 Milliarden US-Dollar tatsächlicher Einkünfte. In einer Fußnote merkt Palantir zwar an, dass der Begriff "tatsächlich gezahlte Vergütung" nicht das tatsächlich ausgezahlte Gehalt widerspiegelt. Dennoch: 2024 verkaufte Karp allein Aktien im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar.

Die Mega-Auszahlung folgt auf ein Rekordjahr für Palantir: Die Aktie legte 2024 um sagenhafte 340 Prozent zu und war die beste Aktie im S&P 500. Angesichts dieses Kursfeuerwerks überrascht es kaum, dass Karp zu den Spitzenverdienern gehört.

Schon 2023 rangierte Karp laut Rankings mit 1,1 Milliarden US-Dollar auf Platz zwei der bestbezahlten CEOs in den USA, hinter Tesla-Chef Elon Musk. Letzterer kam 2023 auf 1,4 Milliarden US-Dollar – Teslas neue Proxy-Erklärung für 2024 steht allerdings noch aus.

Sobald alle Proxy-Berichte vorliegen, könnte Karp dieses Mal sogar die Spitze übernehmen. Für Investoren stellt sich damit erneut die Frage, inwieweit solch gigantische Vergütungen noch im Verhältnis zur Unternehmensentwicklung stehen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





