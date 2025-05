Deutz weiter auf Erholungsrally - Rüstungsfantasie

Ineos schrieb 30.04.25, 11:19

Chief Executive Officer at DEUTZ AGChief Executive Officer at DEUTZ AG

Robuster Start ins neue Jahr: Unser Geschäftsumfeld ist nach wie vor schwierig, aber DEUTZ AG weiterhin profitabel. Unsere Strategie, die Resilienz von DEUTZ sukzessive zu erweitern und zu stärken, zahlt sich immer mehr aus. Das ist die Kernaussage unserer heute veröffentlichten Quartalszahlen. Hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen:



➡️ Dank der erfolgreichen Portfolioanpassungen und der getätigten Akquisitionen stieg der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um 30,3 %.



➡️ Wir steigerten den Umsatz um 7,5 % und erzielten ein Ergebnis von 21,0 Mio. €, bei einer bereinigten EBIT-Marge von 4,3 %.



➡️ Unser Effizienzprogramm ist auf einem guten Weg, unsere Kostenbasis nachhaltig um 50 Mio. € pro Jahr zu senken. Aktuell bauen wir die bereits ergriffenen Maßnahmen aus und konsolidieren sie.



Hier ist die lange Lektüre: https://lnkd.in/eW4ftg2h



Vielen Dank an alle Beteiligten bei DEUTZ für ihren Einsatz und Einsatz im ersten Quartal 🙏 Es gibt weniger schwierige Gewässer, aber wir können alle stolz darauf sein, immer noch auf Kurs zu sein. Vorwärts und aufwärts.