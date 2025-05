Globale Alterung als Gamechanger für Versicherungen- welche Rolle KI und präventive Strategien in einer alternden Gesellschaft spielen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- Altersabhängigkeitsquote steigt: 2050 kommen 26 Senioren auf 100 Personen imerwerbsfähigen Alter, verglichen mit 16 heute.- Alternde Bevölkerung ist Hauptgrund für ein prognostiziertes jährlichesWachstum von 4,4 Prozent bei globalen gewerblichen Versicherungssparten und3,3 Prozent bei privaten Versicherungssparten.- 88 Prozent der Versicherer erkennen die Bedeutung technologiegestützterUnderwriting-Verfahren, aber nur 17 Prozent sagen, sie hätten auch dierichtige Ausstattung dafürDer World Property and Casualty Insurance Report (https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/world-property-and-casualty-insurance-report/) des CapgeminiResearch Institute zeigt, wie die alternde Weltbevölkerung dieVersicherungsbranche bis 2050 weltweit transformieren wird. Die Studiebeschreibt, wie sich der Anteil von Senioren im Verhältnis zu Erwerbstätigenverändern wird und welche entscheidenden Auswirkungen das aufVerbrauchsgewohnheiten, Mobilität und Technologieanwendungen hat - mitweitreichenden Konsequenzen für gewerbliche und private Schaden- undUnfallversicherungen (P&C). Diese Trends treiben die Branche hin zupräventionsorientierten, modularen Ansätzen mit Echtzeit-Risikomonitoring sowiestärker technologiegestützten Underwriting-Modellen."Die Bevölkerung altert, bisher haben wir dabei vor allem an die Kunden gedacht,aber gerade die Versicherer stehen vor einem brain drain. Wenn beide Trendsanhalten, stehen mehr ältere Versicherungsnehmer zahlenmäßig immer wenigerVersicherungsvermittlern gegenüber. Dieser Mangel kann nur durch Technologiekompensiert werden. Also gerade das Klientel, das sich weiterhin persönlicheBeratung wünscht, wird künftig die Wahl haben zwischen weniger Terminen odereinem KI-Agenten am anderen Ende der Leitung. Denn die KI geht nie in Rente", soFlorian Gmach, Senior Director im Bereich Insurance bei Capgemini Invent inDeutschland.Die alternde Weltbevölkerung verändert das KonsumverhaltenDie alternde Weltbevölkerung bringt in den kommenden Jahrzehnten großeVeränderungen in der Arbeitswelt mit sich, da auf jeden Rentner wenigererwerbstätige Erwachsene kommen. Die Altersabhängigkeitsquote oder auchRentner-Erwerbstätigen-Verhältnis soll von 16 Prozent im vergangenen Jahr auf 26Prozent im Jahr 2050 steigen. Dies bedeutet, dass 100 Erwerbstätige dieTransferleistungen für 26 Senioren erwirtschaften müssen, im Vergleich zu 16heute. Ohne Afrika, dessen Bevölkerung vergleichsweise jung ist, steigt dieAbhängigkeitsquote sogar von aktuell 18 Prozent auf 31 Prozent.