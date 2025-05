Autozulieferer Stabilus verdient im Quartal weniger - Ziele bestätigt

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Stabilus ist im zweiten Geschäftsquartal dank der Übernahme des US-Industriedienstleisters Destaco gewachsen. Im Tagesgeschäft lief es indes nicht so rund. Auf vergleichbarer Basis schrumpfte der Umsatz jedoch - und das operative Ergebnis sank ebenfalls. An seinen Zielen für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September 2025 hielt der Stabilus-Vorstand am Montag fest. So erwartet er Aufholeffekte im zweiten Halbjahr. Die Stabilus-Aktie verlor am Montagvormittag allerdings rund 1,8 Prozent und gehörte zu den größten Verlierern im Nebenwerteindex SDax .

"Die aktuell eingeführten US-Zölle betreffen uns direkt nur in geringem Maße, da wir den kundennahen Produktionsansatz 'in der Region - für die Region' verfolgen", sagte Unternehmenschef Michael Büchsner. Gleichwohl beobachte das Unternehmen die globalen Effekte auf Lieferketten und das Verhalten der Konsumenten. Dadurch werde das Abschätzen der Abrufzahlen der Kunden zwar schwieriger. Mit der größeren Spanne der Prognose habe das Unternehmen die Schwankungen in den Kundenmärkten jedoch bereits berücksichtigt.