Sind Aktien nun günstig?

Schwierige Phase für Tech-Werte

Als US-Präsident Donald Trump im Rosengarten des Weißen Hauses Einfuhrzölle gegen große Teile der Welt verkündete, holten die Börsen überall erst einmal noch tief Luft. Die Märkte hatten nicht mit dieser Grausamkeit gegen den Freihandel gerechnet. Noch am Tag zuvor gab es eine kleine Rallye an den US-Börsen. Offensichtlich wurden viele Investoren dann aber auf dem falschen Fuß erwischt. Es wird schon nicht so schlimm werden, hatten viele wohl gedacht. Reihum gaben die Aktienkurse kräftig nach. Allein Apple verlor an diesem Tag einen Börsenwert von rund 250 Mrd. US-Dollar. Im S&P 500 wurden laut Analysten insgesamt 2 Bio. US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet. Kurse von Sportartikelherstellern wie Nike, Adidas oder Puma brachen ein. Diese Firmen haben große Teile ihrer Produktion in Vietnam, dass ebenfalls von den Zoll-Maßnahmen betroffen ist.

Nicht jeder muss betroffen sein

Doch nicht jedes Unternehmen muss von den Maßnahmen betroffen sein. Wer seine Produktion in den USA hat und auf wachsenden Technologie-Märkten unterwegs ist, für den könnte es nicht so schlimm wie für andere werden. Dies könnte auch auf ZenaTech (2,25 USD, CA98936T2083) zutreffen. Die Papiere verloren zwar wie fast alle Aktien erst einmal kräftig, doch es lohnt sich der genaue Blick. Denn Zenatech baut gerade seinen Standort in Arizona auf. ZenaTech plant dort die erste Stufe einer Pilotanlage für Tests, Montage sowie Forschung und Entwicklung errichtet, in der künftig auch die Produktion der Drohnen für das US-Militär erfolgen soll. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Übergangs von der Prototypenphase zur Serienproduktion 35 neue Techniker (Ingenieure, Produktionsmitarbeiter und technische Experten) in der derzeitigen Produktionsstätte eingestellt, um die Großserienproduktion und -montage in Gang zu bringen und zu erweitern. Die Drohnen der Serien ZenaDrone 1000 und IQ werden in der 10.000 Fuß großen Produktionsstätte des Unternehmens in Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate, hergestellt, wo auch die Prototypenherstellung, Forschung und Entwicklung, die Montage der Drohnen, Flugtests und die Qualitätskontrolle stattfinden.