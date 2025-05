Microsoft, Netflix und diese 2 Tech-Aktien gelten als überkauft

Mit einem RSI-Wert von 72,78 zählt der Konzern zu den am stärksten überkauften Aktien der vergangenen Woche. Die Aktie legte innerhalb weniger Tage zweistellig zu:

Auslöser war ein überraschend starker Quartalsbericht, der sowohl die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertraf als auch ein kräftiges Wachstum im Cloud-Geschäft Azure zeigte. Die Nachfrage nach KI-Dienstleistungen bleibt ein Treiber – trotz Sorgen über steigende Investitionskosten durch die neuen Zölle von US-Präsident Donald Trump. Analysten von LSEG sehen das durchschnittliche Kursziel dennoch rund 15 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Neben Microsoft gelten laut CNBC auch Palantir, Netflix und VeriSign als überkauft. Palantir beeindruckt mit einem Kursplus von um die 50 Prozent seit Jahresbeginn:

Der Softwareanbieter profitiert von Großaufträgen der US-Regierung, etwa im Verteidigungsbereich. Dennoch signalisiert der RSI von 71,91 eine potenzielle Schwächephase. Analysten rechnen im Schnitt sogar mit einem Rückgang von 27 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Netflix und VeriSign notieren mit einem RSI von jeweils über 74 sogar noch höher. Die Netflix-Aktie hat ihren Wert in diesem Jahr ebenfalls stark verbessert. Am Freitag erzielte sie einen historischen Rekord: Sie schloss den elften Tag in Folge mit Kursgewinnen ab – so viele wie nie zuvor:

Die Euphorie nach starken Quartalszahlen treibt die Aktie, doch der RSI mahnt zur Vorsicht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion