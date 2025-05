/ Servier vergibt "i-care-Award" 2025

München (ots) -



- Pflege menschlicher gestalten

- Bewerbungsschluss 30.06.2025

- Preisverleihung beim Deutschen Pflegetag 2025



Digitale Innovationen können den Pflegealltag spürbar verbessern: Sie entlasten

professionell Pflegende und schaffen Raum für mehr direkte Zuwendung. Mit dem

"i-care-Award" zeichnet das internationale, private Pharmaunternehmen Servier

auch 2025 wieder Startups und junge Unternehmen aus, die digitale Lösungen für

eine menschlichere Pflege entwickeln. Die Preisverleihung findet im November

2025 im Rahmen des Deutschen Pflegetages in Berlin statt.





Der "i-care-Award" honoriert bis zu drei digitale Innovationen, die Pflegendenin ambulanten Diensten, Tagespflegen, Krankenhäusern oder stationärenEinrichtungen helfen, mehr Zeit und Qualität in den direkten Kontakt mitPatient:innen und pflegebedürftigen Menschen zu investieren - und damit diePflege menschlicher zu gestalten. Denn für zwischenmenschliche Zuwendung bleibtim Alltag oft zu wenig Zeit.Digitale Lösungen sichtbar machen und in die Praxis bringenAls Initiator des Preises verfolgt Servier das Ziel, digitale Innovationen zuentdecken, zu fördern und ihre Bekanntheit zu steigern. Die ausgezeichnetenProjekte erhalten eine Förderung von bis zu 7.500 Euro. Eine interdisziplinäreJury entscheidet über die Preisvergabe. Bewerbungsschluss ist der 30.06.2025."Servier wurde mit dem Anspruch gegründet, Innovationen zu erforschen und zuentwickeln, um Gesundheit zu fördern und Verantwortung zu übernehmen - fürPatientinnen und Patienten ebenso wie für die Gesellschaft", sagt Oliver Kirst,Geschäftsführer der Servier Deutschland GmbH. "Dazu gehört ein ganzheitlicherBlick auf die Versorgung, der innovative Arzneimittel und digitale Lösungenzusammenführt. Mit dem i-care-Award fördern wir gezielt digitale Innovationen inder Pflege - und leisten damit einen Beitrag für eine zukunftsfähigeVersorgung.""Innovative Konzepte gehören zum Kern des Deutschen Pflegetages. Auch 2025widmen wir digitalen Entwicklungen in der Pflege wieder eine eigeneProgrammsäule. Wir freuen uns über das Engagement unseres langjährigenPremiumpartners Servier, mit dem 'i-care-Award' diese Innovationen zu fördernund auszuzeichnen", sagt Jürgen Graalmann, Geschäftsführer der DeutscherPflegetag Servicegesellschaft mbH.Bewerbungsanforderungen "i-care-Award" 2025Bewerben können sich Unternehmen mit Sitz im deutschsprachigen Raum (DACH), diezum Zeitpunkt der Bewerbung weniger als sieben Jahre bestehen und unter 100Mitarbeitende beschäftigen. Die eingereichten digitalen Produkte oder Lösungendürfen frühestens seit drei Jahren in Deutschland vermarktet werden.