Umsatzrendite sinkt im Branchendurchschnitt auf nur noch 4,7% (FOTO)

München (ots) -- Chinesische Zulieferer liegen mit 5,7% vorne, Schlusslicht sind Europa (3,6%)und Südkorea (3,4%)- Stagnierende Volumina, verzögerte Umstellung auf E-Autos und geopolitischeUnsicherheiten als Hauptgründe identifiziert- Margen auch in Zukunft niedriger als bisher; um weiter erfolgreich zu sein,gilt es Geschäftsmodelle strategisch neu aufzustellenDie Marktsituation für die weltweite Automobilzuliefererindustrie ist weiterschwierig: Stagnierende Produktionsvolumina, geopolitische Unsicherheit,zunehmender Wettbewerb und steigender Kostendruck dürften die Profitabilität derUnternehmen für 2024 auf im Durchschnitt nur noch 4,7% (EBIT-Marge) drücken. Dasist ein erneuter Rückgang gegenüber 2023, als die Umsatzrentabilität sichvorübergehend auf 5,3% stabilisierte, was immer noch zwei Prozentpunkte unddamit ein Viertel niedriger lag als vor der COVID-Pandemie. Unter diesenVorzeichen schneiden chinesische Zulieferer mit 5,7% noch vergleichsweise gutab, während die EBIT-Margen von europäischen (3,6%) und südkoreanischen (3,4%)Zulieferern unter dem Branchendurchschnitt bleiben. Die schwächere Nachfrage imzweiten Halbjahr 2024 sowie schwierige Preisverhandlungen mit denAutomobilherstellern (OEMs) belasten die Zulieferer. Da deren Rentabilität zwarimmer noch höher, aber ebenfalls gesunken ist, werden die Margen der Zulieferervoraussichtlich auch in den kommenden Jahren weiter unter Druck bleiben. Dasergibt die neue Ausgabe der Global Automotive Supplier-Studie, für die RolandBerger und Lazard 600 Automobilzulieferer weltweit analysiert haben."Was wir derzeit vor allem in der europäischen und nordamerikanischenAutomobilzulieferindustrie beobachten, lässt sich gut als eine Phase der'Stagformation' beschreiben", sagt Felix Mogge, Partner bei Roland Berger. "DieZulieferer erleben einerseits eine Stagnation beim Volumenwachstum und sindandererseits gleichzeitig mit einer Transformation konfrontiert, für die sieihre Geschäftsmodelle dringend umgestalten müssen." Als Folge habe die Brancheim Vergleich zu anderen Sektoren in den vergangenen Jahren unterdurchschnittlichabgeschnitten: "Die Zulieferer konnten zwar bei den Umsätzen seit derCOVID-19-Pandemie langsam wieder zulegen, doch ihre Rentabilität ist strukturellgesunken, zumal ein guter Teil der Umsatzsteigerung durch die Inflationverursacht wurde, die auch bei den Kosten zugeschlagen hat."Fünf Trends sorgen für die schwierige MarktsituationDie Studienautoren haben fünf Trends als Haupttreiber der derzeitigenEntwicklung bei den Automobilzulieferern identifiziert.