Earnings Preview Vor den Zahlen: Zündet Hims & Hers den nächsten Rallye-Turbo? Hims & Hers Health wird seinen Quartalsbericht am Montag nach Börsenschluss vorlegen. Die Aktie hat in der letzten Woche eine beeindruckende Rallye hingelegt. Bricht sie ein oder erhält sie neuen Schub durch die Zahlen?