Zwei neue Solarparks mit insgesamt rund 147 Megawattpeak entstehen in Bayern (FOTO)

Mainz (ots) -



- DAL begleitet 104-Millionen-Euro-Projektfinanzierung mit Sparkassen-Partnern

- Langfristige Stromabnahmeverträge sind Bestandteil der Finanzierungslösung

- Inbetriebnahme Anfang 2026 geplant - Projekte zählen zu den größten in Bayern



Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) hat für die MaxSolar GmbH die

Finanzierung zweier Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer Gesamtleistung von

146,6 Megawattpeak (MWp) arrangiert. Die Projektfinanzierung mit einem

Gesamtvolumen von rund 104 Mio. Euro wurde von der DAL strukturiert und

gemeinsam mit der Sparkasse Oberhessen und der Sparkasse

Paderborn-Detmold-Höxter unter Konsortialführung der Deutsche Leasing Finance

GmbH umgesetzt. Der Solarpark in Amerdingen wurde von I.D. Prinzessin Camilla zu

Sayn-Wittgenstein entwickelt und wird nun von MaxSolar errichtet und betrieben.

Der Solarpark in Darstadt, entwickelt von MaxSolar, entsteht auf Gemeindegebiet

der Stadt Ochsenfurt. Die Fertigstellung beider Parks ist für Anfang 2026

geplant. Mit nahezu 150 MWp Gesamtleistung zählen die beiden Solarparks zu den

größten Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energie im Freistaat Bayern.







den erfolgreichen Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland", sagt Dr. Peer

Günzel, stellvertretender Geschäftsführer der DAL und verantwortlich für den

Bereich Infrastruktur & Versorgung. "Solche Investitionen erfordern durchdachte,

tragfähige Finanzierungsstrukturen - und genau die konnten wir gemeinsam mit

unseren Sparkassen-Partnern realisieren."



Christoph Strasser, Geschäftsführer der MaxSolar GmbH ergänzt: "Mit der DAL

haben wir bei unseren beiden Projekten einen Partner an unserer Seite, der die

hohe technologische, wirtschaftliche und juristische Komplexität großer

Erneuerbare-Energien-Anlagen versteht und pragmatisch in Lösungen umsetzt. Die

zuverlässige Begleitung und Strukturierung war ein wesentlicher Erfolgsfaktor

bei der Umsetzung dieser Projekte."



Power Purchase Agreements vereinfachen Finanzierbarkeit



MaxSolar konnte langfristige Stromabnahmeverträge vereinbaren, sogenannte Power

Purchase Agreements (PPAs). Sie sichern dem Anlagenbetreiber in diesem Fall die

Vermarktung des erzeugten Grünstroms zu festen Konditionen mit bonitätsstarken

Abnehmern aus dem Energiesektor.



PPAs bieten beiden Seiten Vorteile: Für die Unternehmen, die den Strom beziehen,

ermöglichen PPAs den unkomplizierten Bezug von Herkunftsnachweisen für ihren

Grünstrom sowie langfristige Preisstabilität und damit Schutz vor

Strompreisschwankungen, was eine verlässliche Planungsgrundlage für Seite 2 ► Seite 1 von 2





"Privatwirtschaftlich finanzierte Anlagen dieser Größenordnung sind zentral fürden erfolgreichen Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland", sagt Dr. PeerGünzel, stellvertretender Geschäftsführer der DAL und verantwortlich für denBereich Infrastruktur & Versorgung. "Solche Investitionen erfordern durchdachte,tragfähige Finanzierungsstrukturen - und genau die konnten wir gemeinsam mitunseren Sparkassen-Partnern realisieren."Christoph Strasser, Geschäftsführer der MaxSolar GmbH ergänzt: "Mit der DALhaben wir bei unseren beiden Projekten einen Partner an unserer Seite, der diehohe technologische, wirtschaftliche und juristische Komplexität großerErneuerbare-Energien-Anlagen versteht und pragmatisch in Lösungen umsetzt. Diezuverlässige Begleitung und Strukturierung war ein wesentlicher Erfolgsfaktorbei der Umsetzung dieser Projekte."Power Purchase Agreements vereinfachen FinanzierbarkeitMaxSolar konnte langfristige Stromabnahmeverträge vereinbaren, sogenannte PowerPurchase Agreements (PPAs). Sie sichern dem Anlagenbetreiber in diesem Fall dieVermarktung des erzeugten Grünstroms zu festen Konditionen mit bonitätsstarkenAbnehmern aus dem Energiesektor.PPAs bieten beiden Seiten Vorteile: Für die Unternehmen, die den Strom beziehen,ermöglichen PPAs den unkomplizierten Bezug von Herkunftsnachweisen für ihrenGrünstrom sowie langfristige Preisstabilität und damit Schutz vorStrompreisschwankungen, was eine verlässliche Planungsgrundlage für