Erfolgreicher Mai-Start geht weiter - Dax-Rekord in Reichweite

Der Start in den Mai war bereits Ende der vergangenen Woche mit einer Fortsetzung der Erholungsrally geglückt. Seit dem Ausverkauf Anfang April im Sog der von den USA losgetretenen Zollkonflikte, der erst bei 18.489 Dax-Punkten sein Tief gefunden hatte, hat der Index um mehr als ein Viertel zugelegt. Für Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets war rückblickend der Einbruch der Kurse im April eine Korrektur in einem intakten Bullenmarkt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog am Montag um 0,58 Prozent auf 29.498 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab hingegen um 0,3 Prozent nach.

In London holen Anleger den 1. Mai nach, die Börse dort bleibt deshalb zum Wochenanfang geschlossen und Impulse von dort somit aus. Auch in Asien ruhte zudem der Handel an den großen Marktplätzen in Japan, China und Südkorea. Entscheidende Impulse hierzulande könnten in dieser Woche aber von den Bilanzen der Dax- und MDax-Unternehmen kommen, schrieben die Experten von Index Radar. "Über drei Dutzend Firmen berichten - ein echter Stimmungstest."

Die am Montag vorgelegten Quartalszahlen des Autozulieferers Stabilus nannte ein Händler besser als erwartet. Skeptischer äußerten sich die Analysten von JPMorgan. Die Papiere gaben um 0,4 Prozent nach.

Airbus gewannen nach ihrem jüngst starken Lauf infolge guter Quartalszahlen weitere 0,9 Prozent, nachdem das Investmenthaus Jefferies die Anteile des Flugzeugbauers auf "Buy" hochgestuft hatte. Lufthansa gewannen 1,8 Prozent und profitierten von fallenden Ölpreisen.

Die Rüstungsaktien von Rheinmetall erreichten einen weiteren Höchststand und legten um 2,3 Prozent zu. Die Schweizer Bank UBS sowie das Investmenthaus Jefferies hatten ihre Kursziele nach oben geschraubt. Zudem sieht der erste Haushaltsentwurf der US-Regierung für 2026 ungeachtet massiver Kürzungen in vielen Bereichen mehr Geld für das Verteidigungsressort vor. Dies hob die Stimmung im gesamten Sektor. Auch Deutz gewannen in diesem Umfeld 5,7 Prozent. Der Motorenhersteller hatte im März angekündigt, im Rüstungsgeschäft stärker tätig werden zu wollen./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,63 % und einem Kurs von 7,32 auf Tradegate (05. Mai 2025, 11:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +16,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,23 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,77 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 945,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 630,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.840,00EUR was eine Bandbreite von -61,73 %/+11,79 % bedeutet.